4 sommets au profit de la Source Bleue

Julien Chéhata-Foubert a relevé son défi « Rester en mouvement – 4 sommets, 1 cause », un exploit sportif de 200 km à la mémoire de sa mère. En une seule journée, il a parcouru 170 km à vélo et gravi à pied les sommets des monts Orford, Bromont, Sutton et Owl’s Head, cumulant près de 30 km de course et un dénivelé de 4 200 mètres. Ce défi s’inscrit dans une démarche de commémoration et d’engagement envers la Maison de soins palliatifs Source Bleue, où sa mère a été accompagnée avec bienveillance. Julien souhaitait honorer sa mémoire, et soutenir un organisme qui accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches.