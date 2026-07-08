Une future policière qui a du punch!
Le 12 juin dernier, Évelyne Péloquin a reçu une bourse de 2000$ offerte par les Fondations Famille Turcotte-Groulx et Aléo. L’étudiante en quatrième secondaire du programme Sport-études en karaté à l’école De Mortagne a remporté la médaille d’argent en mai dans sa catégorie au North American Open 2026, une compétition internationale à Las Vegas. Évelyne a été choisie du fait qu’elle a su faire preuve d’une grande persévérance afin d’atteindre son but, tout en se distinguant aussi par son entraide et son engagement sportif. En plus du karaté, Évelyne Péloquin se destine à devenir policière plus tard.
Un prix à Nature Action
Nature‑Action Québec a reçu un prix Harfang des neiges, du MELCCFP, dans la catégorie Innovation régionale pour la conservation de la faune. Cette distinction souligne une expertise développée sur le terrain qui combine la conservation et la sécurisation d’habitats naturels à long terme; la restauration écologique et la création d’aménagements adaptés aux besoins des espèces; la connectivité écologique entre les milieux naturels; l’accompagnement des municipalités. Parmi les réalisations marquantes, signalons l’aménagement à Boucherville de 12 étangs favorisant la reproduction de la rainette faux‑grillon de l’Ouest.
4 sommets au profit de la Source Bleue
Julien Chéhata-Foubert a relevé son défi « Rester en mouvement – 4 sommets, 1 cause », un exploit sportif de 200 km à la mémoire de sa mère. En une seule journée, il a parcouru 170 km à vélo et gravi à pied les sommets des monts Orford, Bromont, Sutton et Owl’s Head, cumulant près de 30 km de course et un dénivelé de 4 200 mètres. Ce défi s’inscrit dans une démarche de commémoration et d’engagement envers la Maison de soins palliatifs Source Bleue, où sa mère a été accompagnée avec bienveillance. Julien souhaitait honorer sa mémoire, et soutenir un organisme qui accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches.
Athlète en BMX de course et… chanteuse!
Mélina Vachon, élève de deuxième secondaire à De Mortagne, se distingue autant à vélo qu’avec… un micro à la main! Le 7 juin dernier, l’étudiante-athlète en BMX de course a vécu une expérience hors du commun puisqu’elle a été invitée à interpréter l’hymne national à capella lors du match de l’Alliance de Montréal qui affrontait les Stingers d’Edmonton dans le cadre de la Ligue élite canadienne de basketball. Devant une foule enthousiaste, elle a livré une performance remarquable, marquant le début de la rencontre avec beaucoup d’émotions. Bravo Mélina et bonne continuité dans l’accomplissement de tous tes rêves!
Tirer sa révérence la tête bien haute
L’élève de cinquième secondaire au volet Sport-études en gymnastique, Ian-Olivier Gervais, tourne la page sur son sport, non sans avoir terminé sa jeune carrière de belle façon! Il s’est démarqué lors des récents Championnats de l’Est du Canada qui se déroulaient à Frédéricton. Nommé capitaine de la formation du Québec pour le niveau 4 des 14 ans et plus, Ian-Olivier a remporté la médaille d’argent aux barres parallèles et ses performances ont contribué à la médaille d’or décrochée par l’équipe du Québec. Il se dirige maintenant vers le football et, du haut de ses 6 pieds 3 pouces, il va sûrement encore faire sa marque!