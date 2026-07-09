Marie-Ève Breton, la fondatrice de Liquidation Marie, a confirmé il y a quelques semaines à La Relève qu’une nouvelle succursale ouvrira ses portes à Sainte-Julie cet automne. Le journal vient d’apprendre que la populaire chaîne québécoise d’épiceries à très bas prix s’installera dans l’ancien Home Hardware, à l’entrée de la ville.

Le copropriétaire du centre commercial Place Nobel, Samuel Chrétien, a confirmé que le bail avait été récemment signé entre les deux parties. Lui et son père, Denis, on donc racheté l’inventaire du Home Hardware et ils s’apprêtent à écouler la marchandise à 50% de rabais afin de faire de l’espace pour le nouveau magasin.

Ces ventes à rabais auront lieu durant deux fins de semaine, soit les 18 et 19 juillet, ainsi que les 25 et 26 juillet prochains. Liquidation Marie occupera pour sa part tout le plancher de vente de l’ancienne quincaillerie, mais elle n’utilisera pas ses espaces entrepôts. M. Chrétien estime que cet espace de vente occupe près de 10 000 pieds carrés.

Cette venue transformera le centre commercial qui contient entre autres le Dollarama, qui a renouvelé son bail. Un autre commerce fera son entrée, Martiz Liquidation, situé au 1999, rue Nobel #6b, qui vendra également des surplus d’inventaires. Il ne s’agira pas de nourriture, mais plutôt de produits variés à prix liquidation, d’articles pour la maison tels que climatiseurs, aspirateurs, etc.

Les deux propriétaires se disent confiants de remplir la Place Nobel. Un nouveau gym serait aussi sur le point de s’installer dans le centre commercial et AutoSpa esthétique automobile devrait prendre de l’expansion.

M. Chrétien avance que leurs études les amènent à croire que le stationnement actuel du centre commercial pourrait accueillir un plus grand achalandage de clientèle, en prenant compte des espaces à l’arrière pour les employés, par exemple. Ils croient aussi que le flot de circulation supplémentaire pourrait être absorbé à cet endroit de la ville situé près de l’autoroute 20.

Soulignons en terminant que Liquidation Marie dit combattre le gaspillage alimentaire en vendant des surplus d’inventaire, des produits déclassés et des articles proches de leur date de péremption provenant des grands fabricants et distributeurs.

Le concept de Marie-Ève Breton est en pleine expansion et elle vise une cinquantaine de succursales à travers la province d’ici trois ans.