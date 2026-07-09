Le 30 juin, les citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards ont pu discuter avec le maire de Varennes, plusieurs membres du conseil municipal, ainsi que des représentants de CRH Demix afin de parler du problème du transport lourd dans leur secteur menant à la carrière. Cette rencontre, qualifiée de «constructive» par le regroupement des citoyens, pourrait «marquer un tournant pour le chemin de la Butte-aux-Renards».

L’autre entreprise concernée, Roxboro Bauval, était également invitée, mais elle a décidé de ne pas participer en invoquant le fait qu’elle est actuellement engagée dans une procédure judiciaire avec ces citoyens.

La soirée a commencé de dure façon pour les citoyens présents alors que les représentant de CRH Demix ont confirmé avoir découvert un nouveau gisement de pierre qui permettra à la carrière de poursuivre ses activités pendant encore au moins 15 à 20 ans.

Cette nouvelle a provoqué un vif mécontentement auprès des personnes présentes, car elles ont longtemps entendu dire que la fin de l’exploitation de la carrière pouvait être envisagée dans un horizon de cinq à dix ans.

Le regroupement a précisé que, malgré cette nouvelle difficile à entendre, le message des citoyens est clair : il n’est plus envisageable que les résidents continuent d’assumer seuls les conséquences de cette activité industrielle.

Un problème… détourné

Toutefois, la Ville a confirmé que le ponceau situé entre l’autoroute 30 et le chemin des Carrières sera officiellement fermé à la circulation des camions lourds, le temps de déterminer la meilleure façon de remplacer cette infrastructure vieillissante.

Le ponceau situé entre l’autoroute 30 et le chemin des Carrières sera fermé à la circulation des camions lourds. (Photo : gracieuseté)

Le regroupement a accueilli cette nouvelle avec un «immense soulagement», est-il indiqué sur le site CBR Varennes. En revanche, il y aura un revers à la médaille puisque l’ensemble de la circulation des camions lourds sera désormais redirigé par la montée de la Baronnie vers l’autre extrémité du chemin de la Butte-aux-Renards, et ce, jusqu’au remplacement du ponceau. Ces travaux pourraient s’échelonner sur plusieurs années.

La circulation des camions lourds sera redirigé par la montée de la Baronnie, vers l’autre extrémité du chemin de la Butte-aux-Renards. (Photo : gracieuseté CBR Varennes)

Rappelons qu’en 2023-2024, un rapport d’ingénierie recommandait de limiter la charge du ponceau à cinq tonnes, soit environ le poids d’une camionnette avec remorque. Le regroupement a découvert ce document et l’a porté à l’attention du public et des élus.

Un autre rapport d’ingénierie plus récent est arrivé aux mêmes conclusions quant à la capacité portante de la structure, forçant l’imposition de cette limite de poids. Le regroupement a martelé dans ce dossier que les problèmes sont connus depuis des années, mais les solutions tardent à se concrétiser.

Des actions concrètes attendues

Un des porte-paroles, Steve Riis-Christensen, a mentionné : «Malgré ces annonces, les échanges ont été constructifs et les citoyens sont repartis avec le sentiment que leur message avait enfin été entendu. Le temps des paroles est maintenant terminé. Les citoyens attendent des actions concrètes et une solution durable».

Il a ajouté que les citoyens ont fait leur part. Ils se sont mobilisés, ont documenté les enjeux, ont participé aux consultations et ont proposé des solutions. «Il est maintenant temps que les décideurs fassent la leur.»