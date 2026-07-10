Le 30e Tour CIBC Charles-Bruneau a permis d’amasser 4 050 000 $ nets pour la recherche sur les cancers pédiatriques, dépassant largement l’objectif fixé pour cette édition. Près de 750 cyclistes ont franchi la ligne d’arrivée, le 10 juillet, à Boucherville, après avoir parcouru les routes du Québec tout au long de la semaine.

L’événement, qui se déroulait du 4 au 10 juillet, marquait le 30e anniversaire de cette collecte de fonds. Depuis sa création en 1996, le Tour CIBC Charles-Bruneau a recueilli plus de 59 M$, des sommes investies dans la recherche et l’amélioration des soins destinés aux enfants atteints de cancer au Québec.

Cette année, plus de 1 000 personnes ont participé à la collecte de fonds, dont plus de 750 cyclistes — incluant une centaine inscrits au parcours à distance — et plus de 270 supporters. Les participants ont parcouru plus de 1 210 kilomètres, appuyés par plus de 200 bénévoles et plus de 40 familles.

Les enfants sont demeurés au cœur de l’événement. Plus de 35 jeunes ont été jumelés à un cycliste afin de représenter les enfants touchés par un cancer. Cinq d’entre eux ont été désignés Héros et Héroïnes des différents parcours : Jayden, 10 ans, Samy, 4 ans, Xavier, 12 ans, Madeleine, 4 ans, et Théodore, 12 ans.