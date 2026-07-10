Dans le cadre des festivités entourant le 175e anniversaire de fondation de Sainte-Julie, une programmation d’envergure est prévue lors de la Soirée musicale du maire. Pour l’occasion l’Orchestre philharmonique du Québec sera accompagné des Sœurs Riverin dans un concert mettant à l’honneur le répertoire d’André Gagnon, ainsi que plusieurs chansons du trio québécois.

Rappelons que les sœurs Karine, Marie-Ève et Caroline Riverin avaient fait la manchette à titre de choristes de Lara Fabian dans le cadre de sa tournée mondiale en 2019 et 2024. Elles avaient notamment accompagné la star dans une série de 72 spectacles dans plus de 50 pays à travers le monde.

Portées par des arrangements riches et envoûtants de l’Orchestre philharmonique du Québec, sous la direction du chef d’orchestre et violoniste, Alexandre Da Costa, les Sœurs Riverin revisiteront des chansons marquantes de la mémoire collective du Québec.

Ce concert spécial mettra également à l’honneur le répertoire d’André Gagnon, un pianiste, compositeur et chef d’orchestre qui a marqué le paysage musical québécois et international. Soulignons que le jeune prodige a commencé à composer dès l’âge de six ans. Il a connu la gloire au Québec dans les années 1970, avant de faire une carrière internationale.

Cet événement gratuit se tiendra le 15 juillet à 19h, dans le stationnement de l’école secondaire du Grand-Coteau, située au 2020, rue Borduas.

Les citoyens sont invités à apporter leur chaise afin de profiter pleinement du spectacle. Les personnes qui souhaitent se rendre sur place en autobus peuvent emprunter la ligne 5 d’exo à partir du stationnement incitatif, en direction de N.-P.-Lapierre/montée Sainte-Julie. Les horaires et les arrêts sont disponibles sur le site Web d’Exo.

«La Soirée musicale du maire est un rendez-vous estival incontournable. Cette année, nous sommes particulièrement heureux d’offrir un spectacle de grande envergure avec des artistes de renom, à l’image de cette année toute spéciale marquée par le 175<@V>e<@$p> anniversaire de Sainte-Julie», a déclaré le maire, Mario Lemay.