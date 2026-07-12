Le Parti Québécois a confirmé la candidature de Guy Lapointe dans la circonscription de Verchères. Pour plusieurs, il est connu comme la figure publique de la Sûreté du Québec pendant plus de dix ans dans le cadre d’opérations majeures, particulièrement celles liées au crime organisé. Il entend aider le PQ à restaurer le sentiment de sécurité des citoyens.

«Nous avons observé une augmentation des crimes violents au cours des dernières années, et du recrutement par le crime organisé sur les médias sociaux qui mettent en danger des Québécois de plus en plus jeunes. Cette nouvelle réalité exige une réflexion pour s’y attaquer en amont», a-t-il soutenu.

Le père de quatre enfants et qui habite dans la circonscription de Verchères depuis plus de vingt ans affirme vouloir s’investir activement dans l’ensemble des dossiers touchant son comté. Il est déjà présent sur le terrain et il entend poursuivre ses rencontres avec les citoyens.

«Dans les prochaines semaines, les citoyens de Verchères peuvent s’attendre à continuer de me voir dans les événements publics et à leur porte. Je veux connaître leurs attentes envers le prochain gouvernement et leur prochain député», a fait valoir le candidat aux élections provinciales de cet automne.

«Porter les couleurs du Parti Québécois en 2026 représente pour moi une grande fierté et le début d’un mandat pour l’avancement de notre nation vers son indépendance. La circonscription de Verchères, berceau historique du nationalisme québécois, doit redevenir un phare de la marche vers la souveraineté», a conclu Guy Lapointe.