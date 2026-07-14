Le conseil municipal de Boucherville a officiellement appuyé la demande du député bloquiste Xavier Barsalou-Duval réclamant la tenue de consultations publiques sur les impacts de l’augmentation du transport ferroviaire liée au futur terminal portuaire de Contrecœur.

La Ville appuie le député dans sa demande à Transports Canada d’organiser, avec l’Administration portuaire de Montréal et le Canadien National (CN), des consultations publiques à Boucherville et à Varennes afin que les citoyens puissent exprimer leurs préoccupations concernant la hausse anticipée du trafic ferroviaire.

Dans sa résolution, le conseil rappelle que les impacts du projet varient selon les municipalités traversées et qu’il est essentiel de favoriser le dialogue entre les différents intervenants. Le maire Jean Martel a souligné les travaux réalisés depuis plusieurs années par son comité ferroviaire de participation citoyenne ainsi que les résultats de la consultation publique menée en 2025.

Il a rappelé qu’une étude de préfaisabilité commandée par la Ville conclut qu’un réaménagement du tronçon ferroviaire traversant Boucherville serait possible.

Déraillement à Repentigny

Le récent déraillement survenu à Repentigny a ravivé les inquiétudes du maire. «Quand j’ai vu les images, je me suis dit que si c’était arrivé à Boucherville, les wagons auraient pu causer des blessures, des morts, mettre le feu à des immeubles et entraver la circulation. Le pire a été évité, mais ça rappelle toute l’importance de cet enjeu», a déclaré Jean Martel, rappelant aussi le déraillement survenu l’an dernier à Longueuil.

Selon lui, les occasions de réduire les risques doivent être étudiées sérieusement, notamment dans le contexte du projet de terminal portuaire de Contrecœur, qui entraînera une hausse du nombre de convois ferroviaires traversant Boucherville.

Le maire a également rappelé que le sondage réalisé auprès de plus de 2 200 citoyens démontre l’ampleur des préoccupations : 93 % des répondants considèrent le dossier ferroviaire comme un enjeu électoral prioritaire au provincial et 92 % au fédéral.

Il a toutefois déploré l’absence de représentants du CN lors de la présentation du sondage et de l’étude de préfaisabilité, estimant que les dirigeants de l’entreprise devraient faire preuve d’une plus grande imputabilité lorsque la sécurité des citoyens est en jeu.