Les cyclistes aux pédales lourdes devront ralentir s’ils ne veulent pas recevoir une contravention. Après avoir annoncé son intention d’installer des barrières de type chicane à certains endroits du Vieux-Boucherville afin de ralentir les cyclistes, le conseil municipal de Boucherville passe encore à l’offensive. Il modifiera le règlement sur la circulation afin de permettre aux policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) d’émettre des constats d’infraction de 100 $, plus les frais applicables, aux cyclistes qui dépasseront la limite de 20 km/h sur la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin.

Ainsi, la limite de 20 km/h ne sera plus seulement une recommandation. Elle sera encadrée par un règlement municipal permettant aux policiers de sanctionner ceux qui font des excès de vitesse.

Cette mesure découle d’une recommandation de la Commission de la circulation et de la mobilité durable. La Ville prévoit aussi réaliser des comptages sur la piste multifonctionnelle, notamment à l’est du Club d’aviron, dans le secteur du Club nautique de Mézy ainsi qu’à proximité de la rue de Montbrun, afin de mieux documenter l’achalandage.

Le citoyen François Fournier, qui était déjà intervenu le mois dernier pour demander que la limite maximale de vitesse soit rehaussée sur cette piste multifonctionnelle est revenu à la charge lors de la dernière séance du conseil, le 6 juin, pour s’opposer à l’installation de chicanes. Il estime que les nouvelles mesures pénalisent surtout les cyclistes et qu’il faudrait davantage miser sur l’éducation entre les différents usagers, particulièrement les piétons. À ses yeux, les tensions se sont accentuées au point où « les piétons et les cyclistes veulent mutuellement s’arracher la tête, que ce soit en réel ou sur les réseaux sociaux ».

En réponse, le maire Jean Martel a rappelé que l’infrastructure est une piste multifonctionnelle destinée à être partagée par les cyclistes, les piétons, les joggeurs et les autres usagers du transport actif. Il a indiqué que la Ville poursuivra ses efforts de sensibilisation et de signalisation et qu’il consacrera désormais une partie de ses capsules vidéo hebdomadaires à expliquer les règles applicables, plusieurs étant mal connues du public.

Répondant à la demande du citoyen de relever la limite de vitesse, le maire a indiqué que la Ville entend sonder la population sur cette question. «Moi, je pense que majoritairement, les gens vont dire qu’ils ne sont pas d’accord, mais on va poser la question», a-t-il déclaré.

Jean Martel a également justifié l’installation de chicanes uniquement dans les secteurs les plus achalandés du Vieux-Boucherville, notamment près du Café Centre d’art, de la crèmerie, de l’église, de la marina et des parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille, où les gens sont nombreux.

Il a ajouté que les cyclistes qui souhaitent rouler à une vitesse supérieure à 20 km/h peuvent utiliser la chaussée, puisqu’ils ne sont pas obligés d’emprunter la piste multifonctionnelle.

La conseillère municipale Andrée Savard, responsable de la Commission de la circulation et de la mobilité durable, a pour sa part rappelé que les infrastructures de Boucherville sont des pistes multifonctionnelles destinées à accueillir une grande diversité d’usagers. « Une piste multiusage est un lieu de partage. Elle n’appartient pas à une seule catégorie d’usagers, elle appartient à tous les citoyens», a-t-elle souligné, invitant chacun à faire preuve de courtoisie et à respecter la signalisation afin d’assurer la sécurité de tous.