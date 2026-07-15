Chers lecteurs, chères lectrices,

J’ai le plaisir de vous annoncer aujourd’hui une nouvelle qui me tient particulièrement à cœur. Après plusieurs mois de discussions avec la Ville de Boucherville, votre journal imprimé sera livré par Postes Canada directement dans les boîtes aux lettres de chaque citoyen de Boucherville et ce, à compter de la semaine du 17 août prochain. Nous continuerons également d’être présents à travers des points de dépôt stratégiques à Boucherville, à Sainte-Julie et à Varennes.

Le contenu éditorial de l’édition imprimée sera entièrement dédié aux nouvelles de Boucherville ou à ce qui a un impact sur celle-ci. La couverture de l’actualité de Sainte-Julie et de Varennes se poursuivra, mais sur nos plateformes numériques uniquement.

Ce nouveau chapitre s’accompagne d’un changement de nom : à compter de la semaine du 17 août, La Relève devient La Relève de Boucherville, un nom qui reflète encore plus fidèlement notre engagement envers cette ville et ses citoyens.

La Relève fait partie de l’histoire de Boucherville depuis longtemps. Génération après génération, ce journal a raconté les histoires de votre communauté : ses gens, ses commerces, ses événements, ses enjeux. C’est un devoir que nous prenons au sérieux, et c’est pourquoi cette nouvelle entente avec la Ville nous touche autant.

La Ville de Boucherville accorde une grande importance aux médias locaux, et son équipe tient à ce que chacun de ses citoyens ait accès à une information de qualité sur sa communauté. C’est cet appui et cet engagement de la Ville qui nous permettent aujourd’hui de bonifier notre distribution et de créer ce rendez-vous dans chacun des foyers de Boucherville.

« Une information locale de qualité, livrée directement chez nos citoyens, c’est précieux pour le sentiment d’appartenance à notre ville. Nous sommes fiers d’appuyer La Relève de Boucherville dans cette nouvelle étape. » — Jean Martel, maire de Boucherville

Être bien informé sur ce qui se passe près de chez soi, c’est plus qu’une habitude de lecture : c’est un fil qui nous relie les uns aux autres, qui nous garde ancrés dans notre communauté. C’est ce fil que nous voulons continuer de tisser avec vous, semaine après semaine.

Je tiens à remercier chaleureusement la Ville de Boucherville pour sa confiance et son appui dans ce projet. Et à vous, fidèles lectrices et lecteurs, merci de nous accueillir dans votre quotidien depuis toutes ces années. C’est grâce à vous que La Relève continue d’exister, et c’est pour vous que nous continuerons de faire ce métier avec autant de passion.

Au plaisir de vous retrouver bientôt, directement dans votre boîte aux lettres.

Julie Voyer

Présidente-directrice générale, Groupe Gravité