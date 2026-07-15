Léo relève le Défi têtes rasées
À 8 ans, Léo Alziari, élève de l’école Antoine-Girouard, scout castor au 32e Groupe Sainte-Famille et joueur des Seigneurs de Boucherville, participera au Défi têtes rasées de Leucan. Atteint d’un cancer du foie à l’âge de 5 ans, il a perdu ses cheveux pendant la chimiothérapie et ne les a plus coupés depuis. Souhaitant aujourd’hui les raser, il a décidé de transformer ce geste en collecte de fonds pour remercier Leucan du soutien offert à sa famille. « Leucan a fait beaucoup pour moi et ma famille quand j’étais malade et même après. C’est maintenant mon tour de leur retourner ce qu’ils ont fait pour moi », dit l’enfant. Son objectif est d’amasser 7 000 $. Vous pouvez contribuer sur le site de Leucan.
Succès pour le Défi Vélo 4 Poches!
Grâce à 144 participants au Défi-vélo 4 Poches et à la générosité de tous, plus de 98 285 $ ont été amassés jusqu’à maintenant, sur un objectif de 85 000 $, soit l’équivalent de 94 week-ends de répit pour les familles. Chaque kilomètre parcouru, le 4 juillet, et chaque don font une réelle différence, indiquent les organisateurs qui remercient les donateurs, les partenaires et les cyclistes. Grâce à eux, le Centre de Répit 4 Poches pourra continuer d’offrir du répit, du soutien et des moments précieux aux familles qui en ont tant besoin. Les dons se poursuivent sur le site web du Centre 4 Poches.
Bon début de saison pour les Mustang
Le 4 juillet, les nageurs du Club Mustang ont participé à la Coupe des Laurentides à Sainte-Agathe pour relever le défi des épreuves de 1 km, 2 km et 5 km en eau libre.
Quelle belle façon de commencer la saison! Du dépassement de soi, de l’entraide et de superbes performances étaient au rendez-vous.
Au 1 km, les nageuses ont signé un podium 100 % Mustang avec Clara Demanche, Nelly Delisle, et Jasmine Rompré. Mention spéciale à Louis Boulay, qui décroche la victoire au 2 km!
Cette première compétition est réussie… et ce n’est que le début de la saison d’eau libre!
Toujours plus haut, toujours plus loin!
Le jeune Thomas Samson a été couronné champion canadien en double mini-trampoline lors des récents Championnats canadiens en sports de trampoline, qui se tenaient à Oshawa, en Ontario. L’élève de troisième secondaire en Sport-études trampoline à l’école De Mortagne participait à la compétition du niveau 5 et sa performance décisive lui a permis de se hisser au niveau 6. Avant ce grand rendez-vous, il avait décroché la médaille d’argent, également en double mini-trampoline, lors de la compétition Élite Canada 2026, qui se déroulait à Markham, en Ontario. Thomas vise toujours plus haut, toujours plus loin!
Une jeune athlète renversante!
La jeune judoka Catherine Toshkov a reçu une bourse de 4 000$ dans le cadre du Programme Cascades afin de l’aider à progresser dans sa discipline. La judoka de 20 ans qui évolue dans la catégorie des moins de 63 kilos ne cesse de s’illustrer au Québec, au Canada et à l’étranger. Celle qui s’entraine au Club de judo de Boucherville a remporté la troisième place dans sa catégorie à l’Open panaméricain disputé à Santiago, au Chili, en juin et elle a récolté la médaille de bronze à l’Open panaméricain tenu à Buenos Aires, en Argentine, en juin également. Les performances de Catherine sont tout simplement… renversantes!