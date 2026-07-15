Bon début de saison pour les Mustang

Le 4 juillet, les nageurs du Club Mustang ont participé à la Coupe des Laurentides à Sainte-Agathe pour relever le défi des épreuves de 1 km, 2 km et 5 km en eau libre.

Quelle belle façon de commencer la saison! Du dépassement de soi, de l’entraide et de superbes performances étaient au rendez-vous.

Au 1 km, les nageuses ont signé un podium 100 % Mustang avec Clara Demanche, Nelly Delisle, et Jasmine Rompré. Mention spéciale à Louis Boulay, qui décroche la victoire au 2 km!

Cette première compétition est réussie… et ce n’est que le début de la saison d’eau libre!