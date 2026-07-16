Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Vous cherchez la meilleure pizza de Boucherville ou un restaurant italien authentique sur la Rive-Sud? L’Unico n’a rien à prouver : ça fait 20 ans que cette pizzeria au four à bois fait partie du paysage, et son copropriétaire Damian Benvenuto — que la moitié de la ville appelle carrément « Monsieur Pizza » — n’a pas l’intention de changer la formule.

Dans ce nouvel épisode de Tournée Gourmande, Joëlle s’assoit avec Damian pour revenir sur le rêve qu’il partageait avec Gianmario à l’ouverture, et sur ce qui a permis à L’Unico de rester debout deux décennies plus tard : une équipe fidèle, un horaire pensé pour que tout le monde — lui compris — puisse être à son « natural best », et une philosophie familiale qui vient directement d’Italie. Le père de Damian est arrivé seul ici, sans le reste de la famille, mais le côté maternel, lui, est plongé dans la restauration depuis toujours. Résultat : un restaurant pensé comme un espace communautaire, sans réservation, presque comme un bureau de poste de quartier où tout le monde finit par se croiser.

En cuisine, c’est le frère de Damian qui veille sur la fraîcheur et la constance des produits, jour après jour — une job de coulisses qu’on ne voit jamais, mais qui fait toute la différence dans l’assiette. Et si L’Unico a toujours refusé de devenir une franchise, ce n’est pas un hasard : pas de redevances à payer, pas de fournisseurs imposés, juste le contrôle total sur la qualité.

Le menu compte une trentaine de pizzas — de quoi donner des sueurs froides à n’importe quel nouveau pizzaïolo — et la maison a fait un choix clair : une pizza plus nord-américaine, plus généreuse, aux antipodes du « less is best » italien. Même Damian, pourtant italo-bouchervillois pure laine, l’avoue : il aime ça garni. On jase aussi des vrais crimes capitaux de la cuisine italienne (crème dans la carbonara, parmesan sur les fruits de mer, ketchup sur la croûte — non, non et non), et de l’attachement profond de Damian pour Boucherville, où il a vu grandir — et vieillir — toute une communauté de clients.

Et pour prolonger l’expérience à la maison, L’Unico partage sa recette de pizza Con Pere : une pizza gourmande à la poire caramélisée, au fromage de chèvre et à la réduction de vinaigre balsamique.

🍕 Pizza Con Pere

Pour 1 portion (pizza de 11 pouces) | Préparation 15 min | Cuisson 20 min

Ingrédients :

Pâte à pizza

Votre recette favorite pour 1 pâte à pizza (la nôtre est trop secrète !)

Garnitures

125 g fromage de chèvre émietté

200 g fromage mozzarella râpé

1 poire coupée en quartiers

1 c. à soupe de beurre (salé ou demi-salé)

1 c. à soupe de sucre blanc

1 tasse de roquette

1 poignée d’amandes effilées

Réduction de vinaigre balsamique (ou une bouteille de glaçage balsamique déjà prête)

2 c. à soupe de beurre

2 c. à soupe de miel

1 tasse de vinaigre balsamique

Préparation :

Sortir du four, garnir de poires caramélisées, d’amandes et de roquette. Terminer avec un filet de réduction balsamique.

Si vous faites votre réduction, combiner tous les ingrédients dans une casserole. Porter à ébullition et laisser réduire à feu moyen-doux jusqu’à consistance sirupeuse (environ 10-15 minutes). Laisser refroidir.

Préchauffer le four à 230 °C (450 °F) avec une pierre à pizza ou une plaque de cuisson à l’envers placée au centre.

Dans un poêlon antiadhésif, chauffer le beurre et le sucre 2-3 minutes jusqu’à ce que le sucre fonde. Ajouter les poires, cuire à feu moyen-élevé en remuant environ 5 minutes, jusqu’à tendreté et caramélisation. Réserver.

Dans le même poêlon, griller les amandes effilées 1-2 minutes. Réserver.

Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte (11 pouces de diamètre) sur du papier parchemin.

Répartir le fromage mozzarella et le chèvre émietté sur la pâte.

Déposer la pizza (avec le papier) sur la pierre chaude. Cuire 10-12 minutes jusqu’à ce que la croûte soit dorée. Badigeonner la croûte d’huile d’olive avant la fin de la cuisson.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026