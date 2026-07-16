La patineuse artistique de Boucherville Marjorie Lajoie amorce un nouveau chapitre de sa carrière en danse sur glace. Après avoir mis fin au printemps à son association avec Zachary Lagha, avec qui elle patinait depuis 15 ans, la double olympienne formera désormais un duo avec Jean-Luc Baker, un patineur britanno-américain de 32 ans.

Selon une entrevue accordée à La Presse, la décision de mettre un terme à son partenariat avec Lagha n’a pas été facile, mais elle était devenue nécessaire. Malgré un titre mondial junior remporté en 2019, les performances du tandem avaient décliné au cours des dernières saisons. Après une cinquième place aux Championnats du monde en 2024, le duo a terminé septième l’année suivante, puis neuvième cette saison. Aux Jeux olympiques, il avait également pris le 10e rang.

« Les résultats démontraient qu’un changement était nécessaire », a expliqué Marjorie Lajoie à La Presse, tout en soulignant que seul l’avenir permettra de savoir si cette décision était la bonne.

Son nouveau partenaire, Jean-Luc Baker, s’entraîne lui aussi à l’Académie de danse de Montréal, sous la direction de Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon et Romain Haguenauer.

Ancien représentant des États-Unis en danse sur glace, il avait annoncé sa retraite en 2024 après une carrière de 13 ans aux côtés de Kaitlin Hawayek. Le duo avait notamment participé aux Jeux olympiques de Pékin, où il avait terminé au 11e rang.

Toujours selon La Presse, l’idée d’associer Baker à Lajoie est née après la séparation de cette dernière avec Lagha. Les entraîneurs ont rapidement constaté une bonne compatibilité entre les deux patineurs, tant sur la glace que sur le plan personnel.

La Bouchervilloise ne cache pas son enthousiasme face à cette nouvelle aventure. Elle affirme n’avoir jamais ressenti une telle complicité avec un partenaire dès les premières séances d’entraînement. Le nouveau duo est déjà au travail en vue des prochaines compétitions internationales. Marjorie Lajoie a d’ailleurs lancé un défi à son nouveau coéquipier : apprendre le français, puisqu’il représentera désormais le Canada, le Québec et son club de patinage de Boucherville.