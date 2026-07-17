Dans le cadre de son projet Focus Boucherville, la Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art présente l’exposition La lueur d’une rencontre, réunissant les artistes bouchervillois Dominique Grandmont et Gilles Beloeil.

L’exposition met en parallèle deux démarches artistiques aux approches contrastées. À travers un nouveau corpus d’œuvres, les deux peintres proposent un dialogue où leurs univers respectifs se rencontrent et se répondent.

Bien que leurs pratiques diffèrent, Dominique Grandmont et Gilles Beloeil explorent tous deux les multiples facettes de la lumière, qui devient à la fois un sujet d’inspiration, un outil de création et un élément structurant de leurs œuvres.

Présenté jusqu’au 30 août, Focus Boucherville vise à faire découvrir le travail d’artistes de la municipalité dans le cadre d’une exposition estivale. Le projet favorise les échanges entre créateurs tout en leur offrant une vitrine auprès du public.

Le thème et le format de chaque édition sont élaborés sous la direction d’un artiste professionnel agissant comme commissaire d’exposition. L’exposition est présentée à la Galerie Jean-Letarte, située au Café centre d’art de Boucherville, au 536, boulevard Marie-Victorin.