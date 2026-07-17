Le maire de Boucherville, Jean Martel, demande au Canadien National (CN) de procéder sans délai à une inspection complète de la voie ferrée qui traverse le secteur résidentiel de la municipalité.

Cette requête fait suite aux informations révélées à la suite du déraillement d’un train de marchandises survenu à Repentigny, le 5 juillet.

Le maire exige une vérification de l’infrastructure ferroviaire afin d’obtenir l’assurance que la voie est sécuritaire, tant en ce qui concerne son état, son entretien, son intégrité que l’ensemble de ses composantes.

En entrevue à TVA Nouvelles, Jean Martel a indiqué que les conclusions préliminaires de l’enquête soulèvent des inquiétudes. « Le lien de confiance est vraiment ébranlé avec ce qu’on apprend », a-t-il déclaré, rappelant également la proximité des résidences avec la voie ferrée.

Selon lui, la Ville veut obtenir la confirmation que l’infrastructure est sécuritaire pour les citoyens. Selon le Journal de Montréal, le CN a confirmé que des vérifications seront effectuées sur le terrain à la suite de cette demande.

Par ailleurs, le CN soutient que le déraillement de Repentigny aurait été causé par un désalignement thermique de la voie, un phénomène attribué aux fortes chaleurs, selon un communiqué relayé par TVA Nouvelles.

Toutefois, les premiers constats du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) font également état de plusieurs anomalies sur la voie ferrée. L’enquête a notamment révélé que des pièces métalliques servant à empêcher les rails de se déplacer sous l’effet du passage des trains étaient absentes ou déplacées sur un tronçon situé entre les ponts militaires 118 et 121. Ces révélations alimentent les préoccupations des municipalités traversées par la voie ferrée, dont Boucherville, qui souhaite obtenir rapidement des garanties quant à la sécurité de son réseau ferroviaire.