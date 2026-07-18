La Bouchervilloise Jessica Larivé a reçu un prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville en reconnaissance de son parcours sportif exceptionnel et de sa persévérance.

En remettant la distinction, la conseillère municipale Isabelle Bleau a souligné que la jeune femme de 33 ans, résidente de Boucherville depuis sa naissance, «a dû surmonter quelques épreuves personnelles», mais qu’elle a trouvé dans le sport «un refuge, un bien-être et une paix intérieure» qui lui permettent de se dépasser.

Engagée dans les Olympiques spéciaux depuis 2004, Jessica Larivé pratique plusieurs disciplines sportives, dont le ski alpin, le cyclisme, l’athlétisme, la course à pied avec le Club de course CCC de Boucherville, la natation et le karaté Taikido. Elle a d’ailleurs obtenu sa ceinture noire.

Elle a représenté le Canada à plusieurs compétitions internationales et remporté de nombreuses médailles.

Elle a participé en 2013 aux Jeux olympiques mondiaux spéciaux d’hiver de PyeongChang, en Corée du Sud, ainsi qu’aux Jeux olympiques spéciaux d’été de 2019 à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Elle a remporté une médaille de bronze en slalom géant aux Jeux Olympiques spéciaux à Calgary, en 2024. Elle a participé aux Jeux olympiques spéciaux de Turin en 2025. Elle est aussi l’héroine d’une série web intitulée Champions.

Depuis 2024, elle habite un appartement supervisé pour personnes vivants avec une déficience intellectuelle et occupe un emploi chez Transfab, une entreprise de fabrication de filages électriques à Longueuil.