La Ville de Boucherville a rendu hommage à l’équipe de hockey junior C Les Seigneurs de Boucherville en lui remettant un prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite pour souligner une saison 2025-2026 qualifiée d’« exceptionnelle et historique ».

La distinction a été remise par la conseillère municipale Isabelle Bleau, qui a retracé le remarquable parcours de l’équipe dirigée par l’entraîneur-chef Sébastien Marois et l’entraîneure associée Océane Marois.

Malgré un début de saison difficile, marqué par deux défaites en l’absence de trois joueurs, les Seigneurs ont rapidement renversé la vapeur. Ils ont terminé la saison avec un impressionnant dossier de 48 victoires en 55 matchs, remporté les tournois de Lachenaie, de Saint-Laurent et de Saint-Hyacinthe, ainsi qu’une médaille d’argent à Saint-Gilles.

L’équipe a ensuite connu un parcours sans faute en séries éliminatoires avec cinq victoires consécutives, notamment grâce à une remontée spectaculaire contre les Prédateurs de Beloeil, inscrivant trois buts en seulement 59 secondes pour accéder à la finale. Au match ultime, les Seigneurs ont effacé un déficit subi dès les premières secondes pour finalement l’emporter 7 à 1 et décrocher le championnat régional.

Cette saison exceptionnelle leur a permis de se hisser au premier rang provincial parmi 171 équipes, un exploit qui marque l’histoire du sport à Boucherville.