Le mercredi 22 juillet prochain, à compter de 19h30, le groupe Tassez-vous de d’là ! se produira gratuitement dans le cadre de la série de spectacles Des airs d’été Desjardins, à la place de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville.

Tassez-vous de d’là ! est une courte phrase qui évoque à des milliers de Québécois le groupe Les Colocs. C’est aussi un groupe de sept musiciens qui font admirablement bien revivre la magie des Colocs. Vibrant hommage, ce spectacle joyeux et énergique ravira autant les fans invétérés que les non-initiés. Tassez-vous de d’là ! est le groupe tout désigné pour créer une ambiance festive, là où le plaisir et la danse sont à l’honneur.

Beau temps, mauvais temps.Les citoyens sont invités à apporter leur chaise, ou leur couverture, ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable. Une station d’eau potable de même qu’un kiosque de vente de rafraîchissements et de grignotines seront accessibles sur le site.