Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et porte-parole du Bloc québécois en matière de transports, Xavier Barsalou-Duval, demande au ministre fédéral des Transports, Steven MacKinnon, d’intervenir afin que le Canadien National (CN) respecte pleinement ses obligations en matière de sécurité ferroviaire.

Sa réaction fait suite aux premiers constats du Bureau de la sécurité des transports (BST) concernant le déraillement survenu la semaine dernière à Repentigny. Selon les informations préliminaires, un manque d’entretien de la voie ferrée pourrait avoir contribué à l’accident.

Le député souligne que des citoyens avaient déjà signalé l’état de cette infrastructure au cours des dernières années.

Il rappelle également que le rapport du BST publié en 2025 sur le déraillement de Longueuil faisait lui aussi état de lacunes liées à l’entretien des infrastructures du CN.

À ses yeux, la décision de l’entreprise de réduire de 20 % son budget d’immobilisations en 2026, soit une compression de 600 M$, soulève des inquiétudes supplémentaires.

« Lorsque les mêmes problèmes reviennent d’un incident à l’autre, il ne s’agit plus d’une anomalie, mais d’un schéma inquiétant. Si les constats du BST reflètent l’état du réseau, il est impensable que le CN coupe encore dans l’entretien. La sécurité ferroviaire ne peut pas être une variable d’ajustement », affirme le député.

Dans ce contexte, le député bloquiste appuie la demande du maire de Boucherville, Jean Martel, qui réclame une inspection complète de la voie ferrée traversant le secteur résidentiel de la municipalité. Selon lui, cette vérification permettrait de confirmer l’état du tronçon et d’offrir aux citoyens les garanties nécessaires quant à la sécurité des opérations ferroviaires.

Cette requête intervient également alors que le CN prévoit une augmentation de la circulation des trains avec la mise en service du futur terminal portuaire de Contrecœur.

Xavier Barsalou-Duval déplore par ailleurs que le ministre Steven MacKinnon n’ait toujours pas répondu aux demandes répétées de consultations publiques formulées par les municipalités de Boucherville et de Varennes ainsi que par lui-même.

« Les citoyens ont le droit d’être informés et entendus. Ignorer leurs préoccupations alors que les incidents se multiplient est irresponsable. La sécurité du public doit primer sur les impératifs financiers du CN. Ottawa doit cesser de fermer les yeux et agir pour garantir que le réseau ferroviaire soit entretenu adéquatement et exploité de manière sécuritaire », conclut-il.