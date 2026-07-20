Marie-Hélène Leboeuf a été désignée hier, dimanche, de la Coalition Avenir Québec (CAQ), dans la circonscription de Verchères en vue des prochaines élections provinciales. Elle tentera de succéder à l’actuelle députée Suzanne Roy qui a décider de ne pas solliciter un nouveau mandat.

Originaire de la circonscription et mère de deux enfants, Mme Leboeuf œuvre depuis près d’une décennie au sein de la CAQ. Elle a occupé diverses fonctions stratégiques, notamment dans des bureaux de circonscription, au sein d’un ministère ainsi qu’au bureau du premier ministre, où elle a acquis une expertise des affaires publiques et du fonctionnement gouvernemental.

Avant son entrée en politique, elle a fait carrière dans les médias à titre de journaliste, rédactrice en chef et gestionnaire de contenu. Ce parcours lui a permis de développer des compétences en communication, en analyse et en vulgarisation de dossiers complexes, décrit la CAQ dans un communiqué de presse.

Selon la CAQ, cette expérience, combinée à sa connaissance des enjeux régionaux, lui permettra de représenter efficacement les citoyens de Verchères à l’Assemblée nationale.

« Je suis fière d’être candidate dans l’équipe de Mme Fréchette. C’était la prochaine étape de mon parcours. J’ai hâte de mettre à profit mon expérience politique et médiatique pour aider les citoyens de Verchères », a déclaré Marie-Hélène Leboeuf. Christine Fréchette a pour sa part salué l’expérience de sa candidate, qu’elle décrit comme une femme d’action connaissant bien les réalités du terrain et les rouages de l’État. Elle s’est dite convaincue que Mme Leboeuf saura être à l’écoute de la population et faire progresser les dossiers importants pour la circonscription