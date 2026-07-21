Un jardinier de Boucherville a eu une bien mauvaise surprise en se rendant à son lopin du jardin communautaire situé à l’angle des boulevards de Montarville et du Fort-Saint-Louis, le 19 juillet. Les quelque 270 têtes d’ail qu’il cultivait depuis l’automne dernier avaient toutes disparu. Marco Zeman estime la valeur de la récolte entre 1 000 $ et 1 250 $. Mais pour lui, la perte est bien plus importante que l’aspect financier.

« C’est très triste. C’était ma semence pour l’année prochaine. C’était aussi notre consommation d’ail pour toute l’année, pour ma famille », explique-t-il.

Le jardinier cultive ce lopin depuis huit ans. D’année en année, il sélectionne les plus beaux bulbes afin de les replanter la saison suivante, améliorant graduellement la qualité de sa production. Selon lui, le ou les responsables connaissaient bien la culture de l’ail. Les bulbes ont été retirés avec soin, sans endommager les jeunes plants de haricots qui poussaient entre les rangées. Une seule petite tête d’ail est demeurée sur place.

« Ils ont arraché environ 270 têtes d’ail et ils sont partis avec. Je n’en reviens pas que des gens fassent ça », déplore M. Zeman. L’ail avait été planté en novembre dernier et arrivait tout juste à maturité. Après avoir retiré les hampes florales quelques semaines auparavant pour favoriser le développement des bulbes, le jardinier comptait procéder à la récolte dans les prochains jours.

M. Zeman a signalé le vol au Service de police de l’agglomération de Longueuil. En l’absence de témoins ou de caméras de surveillance, il reconnaît toutefois qu’il sera difficile de retrouver les responsables.

À sa connaissance, quelques vols mineurs ont déjà été rapportés au fil des ans dans les jardins communautaires, mais rien d’une telle ampleur.

Cette histoire survient alors que des résidents du Vieux-Boucherville ont également rapporté, au cours des dernières semaines, des vols de jardinières de fleurs devant leur résidence.