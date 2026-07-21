L’accès direct au fleuve dans le secteur de la marina de Boucherville a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Une publication diffusée sur la page Les Banlieusardises bouchervilloises a lancé un débat sur l’utilisation de cet espace riverain, certains citoyens souhaitant qu’il soit davantage accessible au public, d’autres rêvant de pouvoir y faire saucette, d’admirer le fleuve de plus près sur une chaise en toute liberté, pas juste en y achetant une crème glacée.

Une résidente souhaite que la Ville reprenne possession de l’espace occupé par la marina et la crèmerie afin d’y aménager un lieu de détente où les citoyens pourraient simplement profiter de la vue sur le fleuve, sans nécessairement posséder une embarcation ou consommer sur place.

Or, vérification faite au rôle d’évaluation de l’agglomération de Longueuil, le terrain situé au 535, boulevard Marie-Victorin, où est aménagé la marina et la crèmerie, appartient au Club nautique de Boucherville. Il s’agit donc d’une propriété privée.

En réaction aux commentaires, le propriétaire, Jeannot Picher, a précisé que le Club nautique est propriétaire du terrain depuis 1957 et qu’il a acquis l’entreprise en 1998.

Celui-ci détient un bail hydrique du gouvernement du Québec pour l’occupation de la berge et des quais aménagés dans le fleuve. Il a d’ailleurs renouvelé le permis pour la marina l’an dernier pour une période de 25 ans, a-t-il mentionné à La Relève.

M. Picher souligne également que le site est assujetti à plusieurs contraintes, notamment en raison de son emplacement dans le Vieux-Boucherville, un secteur patrimonial, archéologique et inondable, ce qui limite les possibilités d’aménagement.

Le propriétaire affirme par ailleurs être ouvert à l’idée de rendre la plage accessible au public, mais estime que cela nécessiterait des mesures de sécurité supplémentaires ainsi qu’une couverture d’assurance adéquate. Selon lui, son personnel est régulièrement confronté à des comportements agressifs, ce qui représente un enjeu important. Si la Ville veut payer pour cela, il est ouvert, mentionne-t-il.

De son côté, la Crèmerie Lait-Che Ma Glace a rappelé que sa terrasse (la plage de sable) est située sur un terrain privé et qu’elle est réservée à sa clientèle. L’entreprise précise qu’une consommation est requise pour utiliser les tables et les chaises et que les aliments et boissons provenant de l’extérieur n’y sont pas autorisés.