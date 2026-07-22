C’est confirmé, la Ville de Boucherville déboursera 150 000 $ afin de financer, pendant un an, le retour de deux départs matinaux d’autobus vers le centre-ville de Montréal. Ce projet pilote, qui entrera en vigueur le 24 août, permettra la mise en service de la nouvelle ligne 287 du Réseau de transport de Longueuil (RTL), laquelle reprendra le trajet de l’ancienne ligne 87, abolie en avril dernier.



Les autobus quitteront l’intersection de la rue De Montarville et du boulevard Fort-Saint-Louis à 6h15 et 6h45, du lundi au vendredi, en direction du terminus Centre-ville. Les horaires complets seront publiés par le RTL au cours de la semaine du 27 juillet.



Le retour vers Boucherville pourra s’effectuer à bord de la ligne 86, qui offre des départs du terminus Centre-ville à 16h15 et 17h15, avec une correspondance au terminus De Montarville vers le réseau local. Les usagers pourront également emprunter le métro jusqu’au terminus Longueuil avant de poursuivre leur trajet en autobus.



La Ville assume entièrement les coûts



Le conseil municipal a choisi d’assumer entièrement les coûts du projet pilote, évalués à 150 000 $ pour la première année. Au terme de cette période, le financement sera réévalué en fonction des changements prévus dans l’offre de service du RTL, notamment avec la refonte de son réseau et la fin des mesures temporaires mises en place durant les travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.



Selon le maire Jean Martel, cette décision répond directement aux préoccupations exprimées par les nombreux citoyens touchés par la disparition de la ligne 87.



« Nous avons entendu les préoccupations des citoyens et des usagers de l’ancienne ligne 87. Il est important de trouver des solutions qui répondent à leurs besoins, notamment pour les personnes qui se déplacent chaque matin vers Montréal pour aller travailler », a-t-il déclaré.



Une entente nécessaire avec le RTL et l’ARTM



Pour rendre possible ce rétablissement du service, la Ville de Boucherville a demandé au RTL et à l’Agglomération de Longueuil de conclure une entente avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).



La disparition de la ligne 87, le 6 avril dernier, avait suscité un important mécontentement parmi les utilisateurs, plusieurs dénonçant la perte d’une liaison directe vers le centre-ville de Montréal.

Cet article a été lu : 31