La judoka Laurence Biron, de Varennes, a été sélectionnée au sein d’Équipe Canada pour prendre part aux Jeux du Commonwealth de 2026, qui se dérouleront du 23 juillet au 2 août à Glasgow, en Écosse.

Membre du Club de judo de Boucherville, l’athlète de 22 ans combattra dans la catégorie des moins de 63 kg. Les épreuves de judo sont inscrites au programme des trois dernières journées des Jeux, du 31 juillet au 2 août, au Scottish Exhibition Campus (SEC).

Cette sélection s’ajoute à un parcours déjà bien garni pour la jeune athlète, qui poursuit son objectif de participer aux Jeux panaméricains de 2027 et aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Afin d’atteindre ces objectifs, Laurence Biron consacre près d’une vingtaine d’heures par semaine à l’entraînement et participe chaque année à plusieurs compétitions internationales.

Pour la judoka, le judo est bien plus qu’un sport de compétition. Il lui permet de développer la discipline, le respect et la capacité à composer avec la pression. Elle considère également chaque revers comme une occasion de progresser, une approche qui témoigne de sa résilience et de son engagement envers l’amélioration continue, mentionne son commanditaire Biron Groupe Santé.

Au fil de sa carrière, Laurence Biron s’est illustrée sur la scène internationale. Elle a notamment remporté un titre de championne du monde junior.

La représentante de Varennes a, au cours des dernières semaines, remporté les Opens panaméricains de Buenos Aires, le 20 juin, puis de Santiago, le 26 juin. En 2025, elle avait également décroché une médaille de bronze à l’Open panaméricain de Saint-Domingue.

Après les Jeux du Commonwealth, Laurence Biron reprendra rapidement le chemin des compétitions internationales avec le Grand Prix de Lima, prévu le 14 août, puis l’Open panaméricain de Lima, le 18 août.