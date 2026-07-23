À la demande de la Ville de Boucherville, le Canadien National (CN) effectuera prochainement une inspection spéciale de la voie ferrée qui traverse le territoire, notamment à proximité des secteurs résidentiels.

Cette confirmation a été transmise par écrit à la municipalité le 21 juillet, quelques jours après que celle-ci eut demandé au transporteur ferroviaire de vérifier l’état de l’infrastructure à la suite du déraillement de train survenu à Repentigny le 5 juillet et des lacunes relevées par le Bureau de la sécurité des transports du Canada.

Dans une lettre envoyée le 17 juillet, la Ville réclamait au CN des garanties concernant l’état de la voie, son entretien ainsi que les mesures de surveillance en place afin d’assurer la sécurité de la population.

Selon la réponse du CN, la voie ferrée qui traverse Boucherville fait déjà l’objet d’un suivi régulier et de vérifications auxquelles s’ajoutent les inspections réalisées par Transports Canada.

L’entreprise a toutefois confirmé qu’une inspection spéciale sera effectuée sous peu, en réponse à la demande municipale.

Parallèlement, le comité ferroviaire de la Ville s’est réuni en séance extraordinaire le 21 juillet afin de faire le point sur le dossier. Ce comité est chargé de suivre les enjeux liés au corridor ferroviaire et de maintenir les échanges avec les différents intervenants.

La question de la sécurité ferroviaire demeure au cœur des préoccupations de la Ville en raison de l’agrandissement prévu du terminal portuaire de Contrecœur, qui devrait entraîner une augmentation importante du nombre de trains circulant sur le territoire.

Les résultats de la consultation publique menée à l’été 2025 sur la sécurité ferroviaire seront analysés par le comité afin d’orienter les prochaines étapes.

La Ville souhaite notamment poursuivre ses démarches en vue d’une étude de faisabilité sur un éventuel réaménagement de la voie ferrée et prévoit rencontrer prochainement des représentants du CN pour leur faire part des préoccupations de la population.