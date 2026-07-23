Quelques jours après avoir cru être victime d’un important vol dans un jardin communautaire de Boucherville, Marco Zeman a finalement retrouvé l’ensemble de sa récolte.

Contrairement à ce qu’il croyait, les quelque 270 têtes d’ail n’avaient pas été dérobées. Elles avaient été récoltées par un autre jardinier du site, qui avait pris l’initiative de les retirer de terre, estimant qu’elles étaient prêtes à être cueillies.

Les deux hommes ne se connaissaient pas. Selon les informations obtenues, le jardinier croyait simplement rendre service en procédant à la récolte, sans savoir à qui appartenait le lopin.

Une fois le malentendu éclairci, l’ensemble de la récolte a été remis à Marco Zeman.

L’histoire, qui avait suscité de nombreuses réactions après que le jardinier eut dénoncé le présumé vol, se conclut donc sur une note beaucoup plus heureuse, même si cette initiative, prise sans l’accord du propriétaire de la parcelle, aura causé bien des inquiétudes.