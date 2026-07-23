La réfection du chemin d’Anjou est maintenant terminée à Boucherville. En plus de remettre à neuf le tronçon routier de 2,5 kilomètres, le projet marque la première étape d’un futur lien cyclable de 7,9 km qui doit relier Boucherville à Sainte-Julie.

Les travaux, terminés le 5 juin, ont notamment permis le resurfaçage de la chaussée, l’aménagement d’un tournebride ainsi que l’ajout d’une signalisation visant à favoriser le partage de la route entre cyclistes et automobilistes.

Le maire Jean Martel souligne que ce premier tronçon s’inscrit dans la volonté de la Ville de développer les déplacements actifs et, à terme, de faciliter l’accès à un futur parc nature situé dans ce secteur.

Le coût de cette première phase s’élève à plus de 1,24 M$. La Ville de Boucherville en assume la plus grande part, soit 845 535 $, tandis qu’une aide financière de 395 131 $, partagée également entre le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), complète le financement. La Ville de Sainte-Julie n’a pas eu à contribuer à cette première étape.

La concrétisation du lien cyclable complet se fera toutefois progressivement. Selon la Ville, plusieurs étapes demeurent à franchir avant le début des prochaines phases. Le projet devra notamment être inscrit au Plan triennal d’immobilisations 2027-2028-2029 et obtenir les autorisations de différents intervenants, dont les propriétaires de terrains visés en zone agricole, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La poursuite du projet dépendra également de l’obtention d’une aide financière. La Ville souhaite bénéficier du Programme d’aide financière pour la réalisation et la mise en valeur de la trame verte et bleue métropolitaine ou d’une autre source de financement couvrant au moins les deux tiers des dépenses admissibles.

Une fois complété, ce corridor cyclable offrira un lien de près de huit kilomètres entre Boucherville et Sainte-Julie, bonifiant ainsi le réseau régional de transport actif.