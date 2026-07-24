Une vaste opération policière menée sur un terrain agricole en friche, bordé d’un secteur boisé à Sainte-Julie, a permis la découverte d’une importante quantité de biens présumés volés.

Les enquêteurs de la Régie de police Richelieu–Saint-Laurent devront maintenant procéder à un inventaire complet des objets récupérés.

Selon des informations rapportées par La Presse, l’intervention a été déclenchée lorsqu’un citoyen s’est présenté au poste de police pour signaler la présence de véhicules volés sur un terrain vacant situé dans le secteur de la rue de Touraine.

« Les policiers se sont rendus sur place et ont rapidement localisé un véhicule lourd pratiquement neuf qui correspondait à un camion déclaré volé à Napierville », a indiqué au quotidien l’agent Éric Bouliane, responsable des relations avec les médias de la Régie de police Richelieu–Saint-Laurent.

Devant l’ampleur de la découverte, des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux afin de prendre le dossier en charge et de procéder à une perquisition complète du site. En plus du camion lourd, les policiers ont retrouvé plusieurs remorques, des lingots d’aluminium, des véhicules tout-terrain (VTT) ainsi que des embarcations.

L’ensemble des biens saisis devra être identifié afin de déterminer leur provenance et de retrouver leurs propriétaires. L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances entourant cette importante cache d’objets présumés volés et d’identifier les personnes qui pourraient être impliquées.