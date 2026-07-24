La Ville de Sainte-Julie sollicite une aide financière du gouvernement du Québec afin de réaliser une patinoire réfrigérée couverte au parc Jules-Choquet, un projet évalué à près de 13,8 M$.

La demande a été déposée dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Si le financement est accordé, l’installation sera utilisée toute l’année, en hiver comme patinoire réfrigérée et, durant la belle saison, comme plateau multisport.

Selon la Ville, cette infrastructure permettra d’offrir des conditions de glace de qualité malgré les variations de température. L’été, l’espace pourra notamment accueillir des terrains de pickleball et de basketball, en plus d’autres activités prévues à la programmation municipale.

Par voie de communiqué, la Ville indique que le projet vise à répondre à la demande grandissante pour des installations favorisant l’activité physique et les loisirs. L’équipement serait accessible à l’ensemble de la population, aux organismes reconnus ainsi qu’aux établissements du Centre de services scolaire des Patriotes.

Le maire Mario Lemay estime que cette infrastructure constituerait un investissement à long terme pour la municipalité. Il affirme qu’une installation quatre saisons offrirait un lieu de rassemblement favorisant la pratique d’activités physiques tout au long de l’année.