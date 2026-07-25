Face à la présence grandissante des tiques au Québec, une résidente de Varennes, Geneviève Tremblay-Angers, a mis au point une trousse composée des outils nécessaires destinés à leur retrait de façon sécuritaire.

Ancienne paramédic et fondatrice de La Petite Trousse, l’entrepreneure souhaitait offrir aux citoyens un kit pratique permettant d’intervenir rapidement en cas de piqûre.

«Je voulais que les gens aient tout ce qu’il faut sous la main pour retirer une tique rapidement et de la bonne façon», explique-t-elle.

Une trousse plus complète

Avant de lancer son produit, Geneviève Tremblay-Angers avait constaté que les solutions offertes sur le marché se limitaient souvent à un ou deux modèles de pinces vendues séparément.

«Je trouvais qu’il n’y avait rien de vraiment complet. J’ai donc créé un ensemble qui répond aux besoins des utilisateurs », souligne-t-elle.

La trousse comprend trois crochets de différentes tailles pour le retrait des tiques, une pince métallique de précision à bout courbé, une loupe pour repérer les tiques les plus petites, un contenant transparent pour conserver la tique (si besoin de l’analyseur), un peigne à dents fines pour détecter tiques et poux, cinq pansements adhésifs stériles, deux tampons d’alcool antiseptiques, et un guide illustré bilingue pour identifier la tique et expliquant les étapes à suivre.

Selon l’entrepreneure, il s’agit, à sa connaissance, de la seule trousse complète de ce type conçue et commercialisée au Québec. Bien que des pinces à tiques et des produits comparables puissent être trouvés ailleurs, elle estime que son produit se distingue par son contenu et sa facilité d’utilisation.

Un succès dès son lancement

Lancée au début de l’été 2025, la trousse a rapidement suscité l’intérêt du public. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant le retrait d’une tique a été visionnée plus d’un million de fois. L’engouement qui a suivi a largement dépassé les attentes de la fondatrice. «En quelques jours, j’ai vendu des centaines de trousses », raconte-t-elle. La demande est tout au long de l’année.

Une expertise en premiers soins

L’idée de cette trousse s’inscrit dans la continuité de son entreprise.

À la naissance de ses enfants, la paramédic a choisi de réorienter sa carrière vers la formation en secourisme. Elle a ensuite développé sa propre gamme de trousses de premiers soins et lancé son entreprise. Puis la petite trousse pour l’extraction des tiques a suivi.

Si elle précise ne pas être spécialiste des maladies transmises par les tiques, son expérience en premiers soins lui a permis de concevoir un produit simple, pratique et facile à utiliser.

«Je sais quel matériel est réellement utile. Je voulais offrir des produits que les gens seront capables d’utiliser facilement lorsqu’une situation se présente. »

Pour les amateurs de plein air… et tous les autres

Selon Geneviève Tremblay-Angers, la trousse s’adresse à toute personne qui fréquente les espaces verts, qu’il s’agisse de familles, de randonneurs, de propriétaires d’animaux ou de travailleurs qui passent du temps à l’extérieur.

Elle rappelle qu’il est important de retirer une tique rapidement, puisque le risque de transmission de la maladie de Lyme augmente si une tique infectée demeure fixée à la peau pendant une période prolongée.

La trousse est vendue principalement sur le site Web de La Petite Trousse, même si quelques boutiques en tiennent aussi un inventaire limité.

De nouveaux projets

L’entrepreneure compte poursuivre le développement de son entreprise en lançant deux ou trois nouveaux produits chaque année. Parmi ses objectifs figure également le développement du marché corporatif, en proposant des trousses de premiers soins et d’autres produits personnalisés aux couleurs des entreprises, qui pourront être offerts en cadeau à leurs employés.

La pochette est résistante et munie d’un crochet pour l’accrocher à un sac, une laisse ou une ceinture. (Photo : gracieuseté)