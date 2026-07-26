La série Des airs d’été Desjardins se poursuit le mercredi 29 juillet, alors qu’Éléonore Lagacé montera sur scène à 19h30 à la place de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville. Le spectacle est offert gratuitement.

Révélée au grand public grâce à son énergie débordante et à sa présence sur scène, la chanteuse promet une soirée festive où elle interprétera plusieurs pièces de son répertoire, en plus de revisiter des succès populaires bien connus du public.

Les spectateurs sont invités à apporter une chaise ou une couverture afin de profiter confortablement de la représentation. Il est également recommandé d’apporter une bouteille d’eau réutilisable; une station de remplissage sera disponible sur le site. Des boissons et des collations seront aussi offertes sur place. Le spectacle aura lieu beau temps, mauvais temps.