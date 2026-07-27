Depuis 34 ans, le Centre 4 Poches, à Boucherville, permet à des familles d’obtenir un répit essentiel en accueillant des enfants, des adolescents et des adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un handicap. Pour poursuivre sa mission, l’organisme compte toutefois sur d’importantes activités de financement, dont le tout récent Défi vélo 4 Poches. Chaque dollar recueilli contribue directement à financer les séjours de répit offerts aux familles.

Cette année, le Défi vélo a permis d’amasser à ce jour 96 144$, une somme qui représente l’équivalent de 96 fins de semaine de répit. «C’est 96 fois 48 heures de pause qu’on peut offrir à nos familles», explique, en entrevue à <@Ri>La Relève<@$p> la directrice générale, Vicky Beauchamp.

Un répit devenu indispensable

Ouvert 365 jours par année, le Centre 4 Poches accueille en moyenne de 15 à 20 participants lors d’une fin de semaine. Pendant leur séjour, les jeunes sont pris en charge par une équipe qui assure les soins, les repas, les activités, la stimulation et la surveillance adaptée à leurs besoins. Le ratio est d’un ou deux intervenants par participant.

Cette période permet aux parents de souffler, de passer du temps avec leurs autres enfants, de se reposer ou simplement d’accomplir des tâches du quotidien.

«Ce sont des parents qui n’ont pratiquement jamais de pause. Le répit leur permet de se reposer, d’aller à des rendez-vous ou simplement de vivre des moments en famille qu’ils ne peuvent pas toujours avoir autrement», souligne Mme Beauchamp.

Le soutien offert par le Centre 4 Poches fait une réelle différence dans le quotidien de nombreuses familles. C’est le cas de Martin Leblanc et Christina Feyes, parents d’Alexandre, 17 ans, atteint d’une maladie génétique rare qui nécessite une supervision constante. «Habituellement, Alexandre fréquente le centre une journée durant la fin de semaine. Durant ce moment, c’est pour nous le temps de souffler et de savoir que notre fils est heureux et qu’il profite d’activités adaptées dans un milieu où il est accueilli avec bienveillance. Souvent, il va chercher son petit sac bleu et, les yeux remplis de bonheur, il dit simplement “4 poches!” », racontent-ils.

Une mission qui évolue avec les besoins

Fondé il y a 34 ans, le Centre 4 Poches accueillait d’abord des jeunes de 3 à 21 ans pour des séjours de répit. Devant les besoins grandissants des familles, l’organisme a créé, il y a une quinzaine d’années, le programme 21 ans et plus. Destiné aux adultes qui quittent le réseau scolaire spécialisé, ce programme éducatif accueille les participants durant la journée afin de poursuivre les apprentissages, de favoriser leur autonomie et d’offrir une solution aux parents qui demeurent sur le marché du travail.

Une fois admis au Centre 4 Poches avant l’âge de 21 ans, les participants peuvent continuer de fréquenter l’organisme aussi longtemps qu’ils vivent avec leur famille. Le plus âgé a 48 ans.

Une demande qui dépasse l’offre

Le Centre 4 Poches accompagne actuellement 85 participants, mais la demande est beaucoup plus importante. Au total, 176 familles sont en attente d’une place.

Selon Vicky Beauchamp, le financement demeure le principal défi de l’organisme. Avec un budget annuel de quelque 2 M$, le centre complète le financement gouvernemental grâce au soutien de fondations privées, aux dons du public et aux activités de campagne de financement. Le coût pour un participant représente 18% de la facture totale.

«Si tout le monde fait sa petite part de temps en temps, nous arrivons à offrir du répit à des familles qui en ont énormément besoin», conclut la directrice générale.

Depuis sa création, le Centre 4 Poches évalue avoir soutenu environ 350 familles, tout en contribuant à retarder le placement de plusieurs participants en établissement spécialisé grâce au soutien offert à leurs proches aidants.