La Ville de Sainte-Julie a renouvelé son soutien à la Journée de la famille en accordant une aide financière de fonctionnement de 19 000$ pour l’édition 2026 de l’événement, qui se tiendra le samedi 12 septembre, de 10h à 16h, au parc N.P.-Lapierre.

En plus de cette contribution financière, la Ville offrira un soutien technique comprenant notamment des services d’installation, de transport et de manutention. Elle collaborera également à l’organisation générale de l’événement par l’entremise de la régisseuse du secteur événementiel et jeunesse, ainsi qu’à sa publicité et à sa promotion.

La Journée de la famille est un rendez-vous annuel rassembleur qui propose aux familles julievilloises une programmation d’activités variées favorisant les loisirs, les rencontres et la vie communautaire. Les surplus générés par l’événement sont redistribués aux organismes soutenus par la Ville, contribuant ainsi au dynamisme du milieu communautaire julievillois.

« La Journée de la famille est un événement rassembleur qui reflète parfaitement les valeurs de notre Ville. En renouvelant notre soutien, nous contribuons non seulement à offrir une journée mémorable aux familles, mais aussi à soutenir les organismes qui enrichissent notre collectivité tout au long de l’année », a conclu le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.