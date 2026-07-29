La volleyeuse bouchervilloise Jaël-Esther Telfort prendra part à Momentum 2026, un événement organisé par Volleyball Québec pour souligner le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976.

Le rendez-vous aura lieu le 2 août au Centre Pierre-Charbonneau et réunira plusieurs des meilleurs joueurs de volleyball de la province. Étudiante à la maîtrise en communication stratégique à l’Université de Sherbrooke et membre de l’équipe du Vert & Or, Jaël-Esther Telfort a auparavant porté les couleurs des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit.

Elle fera partie des 28 athlètes sélectionnés pour cette rencontre qui mettra en vedette des joueurs professionnels, universitaires et de haut niveau provenant de différentes régions du Québec.

Pour l’athlète de Boucherville, cette participation représente l’occasion de défendre les couleurs de la Montérégie lors d’un événement d’envergure provinciale, où la nouvelle génération côtoiera des figures marquantes de l’histoire du volleyball québécois.

Au-delà des affrontements sur le terrain, Momentum 2026 rendra hommage aux olympiens, entraîneurs et bâtisseurs qui ont contribué au développement de la discipline depuis les Jeux olympiques de Montréal. Les organisateurs souhaitent ainsi créer un lien entre les pionniers du sport et la relève.

« Momentum 2026, c’est le pont parfait entre notre histoire et notre avenir. En l’absence d’une structure professionnelle au pays, nos athlètes d’élite sont souvent invisibles pour le public d’ici. Le 2 août, on change la donne. On veut célébrer le volleyball professionnel chez nous, tout en disant un immense merci aux bâtisseurs de 1976 qui ont allumé la flamme », a déclaré le directeur général de Volleyball Québec, Guillaume Proulx Goulet.

Les activités débuteront à 15h30 au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal. L’événement s’inscrit dans les célébrations entourant le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal et vise à mettre en valeur le parcours des athlètes québécois ainsi que l’évolution du volleyball dans la province.