Les citoyens souhaitent que le futur redéveloppement du Centre commercial Sainte-Julie, situé au 99, boulevard des Hauts-Bois, s’intègre harmonieusement au quartier en misant sur des commerces de proximité, davantage d’espaces verts, des lieux de rassemblement et une circulation plus fluide. C’est ce qui ressort de la démarche de participation publique, et dont les résultats ont été dévoilés par la Ville de Sainte-Julie.

Près de 600 personnes ont pris part à la consultation. Environ une centaine de citoyens ont participé à un atelier tenu le 2 février, tandis que près de 500 autres ont répondu à une consultation en ligne, du 3 au 20 février.

La Ville indique que l’analyse des nombreux commentaires a nécessité un travail approfondi afin de dresser un portrait fidèle des attentes et des préoccupations exprimées.

Les résultats sont regroupés autour de trois grands thèmes : l’aménagement du site, le milieu de vie ainsi que la circulation et le stationnement.

Ce que souhaitent les citoyens

La consultation fait ressortir un consensus sur plusieurs éléments jugés essentiels pour le réaménagement du site. Les participants veulent notamment que le projet respecte le caractère du secteur des Hauts-Bois, tant par l’architecture que par la hauteur et le style des bâtiments. Ils souhaitent également y retrouver des commerces et des services de proximité, des espaces publics favorisant les rencontres, un important verdissement afin de préserver le caractère naturel du secteur, ainsi qu’une meilleure fluidité de la circulation et un accès plus efficace au site.

Selon un communiqué de la Ville, cette première étape de consultation visait à recueillir les attentes, les préoccupations et les occasions de développement liées au site, sans qu’un projet précis ne soit encore présenté. Une proposition plus détaillée doit être dévoilée aux citoyens au cours des prochains mois.