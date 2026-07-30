Il y a deux ans à peine, Luc Desroches n’avait jamais vraiment fait de photographie. Aujourd’hui, il passe presque chaque jour dans les bois de Boucherville ou ailleurs en Montérégie, à la recherche d’un regard, d’un moment de calme ou d’une rencontre avec un animal. Plus qu’un passe-temps, cette passion est devenue une véritable renaissance après un grave accident de moto qui a failli lui coûter la vie.

«La photographie animalière, on dirait qu’elle nous trouve. Ce n’est pas nous qui la cherchons», résume-t-il en entrevue avec La Relève.

En 2024, l’homme de 48 ans est victime d’une violente collision avec un VUS au Vermont. Les blessures sont si importantes que les médecins craignent le pire. «Ils pensaient que j’allais soit décéder, soit rester quadriplégique. Finalement, je suis ici, en un seul morceau.»

La réadaptation est longue. Durant sa convalescence, il passe des heures à regarder des documentaires et des vidéos sur Internet. Sans le savoir, quelques images feront naître une nouvelle passion. Il s’achète un appareil photo, se rend à l’arboretum Stephen-Langevin et au parc de la Frayère, tout près de chez lui, puis commence à photographier les oiseaux qu’il croise. Très rapidement, quelque chose change. «Être dans l’environnement des animaux, être avec eux, c’était quelque chose qui venait me chercher à l’intérieur de moi.»

Une forêt qui guérit

Avant son accident, les promenades en forêt ne l’attiraient pas particulièrement. «Ma conjointe me disait souvent de venir marcher dans le bois, mais ça ne m’intéressait pas.» Aujourd’hui, ces sorties font partie de son quotidien. «On dirait que c’est mon meilleur anti-inflammatoire, mon antidouleur. Pendant que je suis dans la forêt, les douleurs n’existent plus.»

Chaque excursion représente une nouvelle aventure. Il peut marcher plusieurs heures sans apercevoir le moindre animal, puis vivre une rencontre inoubliable quelques minutes avant de retourner à la voiture. «On ne sait jamais ce qui peut arriver. C’est ce qui me fait revenir tous les jours.»

Une chouette qui a tout changé

Chouette lapone. (Photo : Luc Desroches, photographe animalier)

Parmi les centaines d’animaux qu’il a photographiés, une rencontre demeure gravée dans sa mémoire, celle d’une chouette lapone aperçue à Boucherville. Cette espèce, qui vit habituellement beaucoup plus au nord, descend parfois vers le sud lorsque la nourriture se fait plus rare. Après plusieurs jours de recherche, il finit par la trouver. «Quand elle m’a regardé pour la première fois, ça a déclenché une fascination immédiate pour les hiboux et les chouettes.» Depuis, il profite surtout de l’hiver, lorsque les arbres sont dépouillés, pour tenter de les observer.

Mais qu’il s’agisse d’une chouette, d’un cardinal, d’un écureuil ou d’une marmotte, chaque rencontre l’émerveille. «Même les cardinaux qui viennent dans ma cour, je suis encore fasciné.»

Son rêve? Photographier un jour un renard arctique.

La rencontre avant la photo

(Photo : Luc Desroches, photographe animalier)

Luc Desroches insiste sur un principe qui guide chacune de ses sorties : l’éthique. «La plus grande qualité d’un photographe animalier, c’est le respect de l’animal», dit-il.

Son objectif n’est pas de collectionner les clichés rares. «Avant tout, ce qui prime, c’est la rencontre.» Il préfère attendre des heures, observer un animal se réveiller, le voir nettoyer son plumage ou simplement accepter sa présence. «Quand je vois qu’il m’accepte, ça donne un calme incroyable.»

Il tient aussi à ne jamais modifier le comportement d’un animal. «Je ne veux pas que ma présence change complètement sa journée.» Il garde une distance respectueuse, attend qu’il l’accepte et privilégie toujours la rencontre avant le cliché.

Pour lui, le meilleur équipement n’est pas son appareil photo ni son téléobjectif. «C’est la patience.» La photo n’est finalement qu’une infime partie de l’expérience. «Derrière une photo, il y a parfois des heures d’attente. La photo, c’est une fraction de seconde.»

Voir ce que l’œil ne voit pas

Petite nyctale. (Photo : Luc Desroches, photographe animalier)

Au fil de ses sorties, il s’est mis à observer les animaux autrement. Leur regard, leur anatomie, leur façon de survivre et d’interagir avec leur environnement nourrissent désormais sa curiosité. «Les animaux sont des créations extraordinaires. Quand on commence à les comprendre, ça change complètement notre regard.»

Il accompagne maintenant plusieurs de ses photographies de textes racontant ses rencontres.

Les réactions du public le touchent. «Les gens me disent qu’ils ont l’impression d’avoir été avec moi.» C’est précisément ce qu’il recherche. « Mon but est de faire place à l’animal. »

De nouveaux projets

Sa passion continue de prendre de l’ampleur. Du 27 octobre au 29 novembre, il présentera l’exposition Le regard sauvage au Café Art de Boucherville. Les visiteurs pourront y découvrir des portraits d’animaux photographiés principalement dans les milieux naturels de la ville. En parallèle, il termine l’écriture d’un premier livre consacré à son parcours. L’ouvrage reviendra sur sa vie avant son accident, sa réadaptation, la découverte de la photographie et les rencontres animales qui ont marqué cette nouvelle étape de son existence.

Pour Luc Desroches, chaque sortie demeure avant tout une occasion de ralentir. Et chaque photo raconte beaucoup plus qu’une simple image. Elle témoigne d’une rencontre, d’un profond respect pour la faune… et d’une vie qui a complètement changé.