Face à une série d’actes de vandalisme survenus récemment sur son territoire, la Ville de Sainte-Julie resserre la surveillance dans ses parcs en collaboration avec la Régie de police Richelieu–Saint-Laurent.

Une présence policière accrue sera déployée au cours des prochaines semaines afin de prévenir de nouveaux méfaits et de rassurer la population. La Régie intensifiera ses patrouilles et ses activités de surveillance dans les espaces verts de la municipalité.

Des rencontres régulières entre les représentants de la Ville et du corps policier permettront également d’ajuster les interventions en fonction de l’évolution de la situation.

La Ville rappelle par ailleurs que l’installation de caméras de surveillance dans certains parcs et lieux publics est déjà prévue dans son programme triennal d’immobilisations. Leur déploiement doit s’échelonner en 2027 et 2028.

Des événements survenus au cours des dernières semaines font toujours l’objet d’une enquête de la Régie de police. Parmi eux, des modules de jeux du parc Joseph-Véronneau ont été endommagés par un incendie le 13 juin. Il ne s’agissait pas d’un premier épisode de vandalisme dans ce parc.

Les autorités n’ont toutefois pas souhaité fournir davantage de détails afin de ne pas nuire aux vérifications en cours.

La Ville invite toute personne détenant de l’information, des photographies, des vidéos ou tout autre élément pouvant aider les enquêteurs à communiquer avec le Service du renseignement de la Régie de police Richelieu–Saint-Laurent.