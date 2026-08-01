C’est sous le thème « On est tous responsables de notre conduite » que plusieurs services de police du Québec, en collaboration avec le service de police de la ville de Montréal, intensifieront leurs interventions les 1er et 2 août dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) en sécurité nautique.

Cette ONC cible particulièrement les comportements des plaisanciers qui contribuent à mettre leur propre sécurité et celle des autres en danger.

À quai, sur les plans d’eau, comme sur la route, l’achalandage ne cesse d’augmenter. Dans la majeure partie des collisions, chavirements et noyades, le comportement humain est un facteur important. Connaître son embarcation et se familiariser avec ses équipements lors d’activités nautiques peut éviter des situations déplorables reliées à l’inexpérience.

Tout au long de cette fin de semaine, les policiers réaliseront diverses interventions auprès de la clientèle nautique autant à quai que sur les plans d’eau. Tous appliqueront, selon la situation, les différentes lois et règlements, notamment la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Conseils de sécurité

Il est essentiel de prendre connaissance de la météo pour la journée avant de partir et de prévoir son itinéraire si on ne connaît pas l’endroit où l’on désire aller naviguer.

On doit s’assurer d’avoir l’équipement obligatoire selon la pratique de l’activité nautique s’il y a lieu. Par exemple, chaque occupant est dans l’obligation d’avoir un vêtement de flottaison individuel (VFI) adapté à sa taille, et ce, à bord de tout type d’embarcation.

Il est primordial de regarder si des interdictions de navigation sont en vigueur dans le secteur sélectionné et d’informer quelqu’un de sone plan de route ou de son activité (itinéraire, détails sur l’embarcation et nombre de personnes à bord, heure de retour prévue, etc.)

Il est recommandé de ne pas consommer de l’alcool à bord d’une embarcation. La consommation d’alcool augmente considérablement les risques de décès ou de blessures et peut entrainer des sanctions prévues par le Code criminel.

Pour de plus amples informations sur les conseils et règles en matière de sécurité nautique, il est possible de consulter le guide de sécurité nautique.

Rappelons que par ces opérations, l’ensemble des partenaires souhaite que les adeptes d’activités nautiques puissent en profiter en toute sécurité, partout à travers le Québec.