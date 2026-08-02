Alors que s’amorce la saison de la récolte, les Producteurs de bleuets sauvages du Québec souhaitent mieux faire connaître les particularités de ce petit fruit. Un nouveau sondage révèle que 70 % des Québécois connaissent peu ou pas les différences entre le bleuet sauvage et le bleuet en corymbe, aussi appelé bleuet cultivé.

L’étude menée en ligne par Léger, du 10 au 12 juillet, auprès de 1034 adultes québécois indique également que 42 % des répondants ignorent qu’il existe deux types de bleuets.

Naturellement plus petit, le bleuet sauvage possède un ratio peau-pulpe plus élevé et une teneur en eau plus faible que le bleuet cultivé. Ces caractéristiques lui donnent une saveur plus prononcée. Il pousse sur des plants déjà présents dans le sol, que les producteurs aménagent et entretiennent. Sa couleur bleu foncé provient notamment de sa forte teneur en anthocyanes, des pigments naturels reconnus pour leur activité antioxydante.

« La saison de récolte constitue une occasion privilégiée de mieux faire connaître notre industrie et le caractère unique du bleuet sauvage du Québec », souligne Laurie Godin, directrice générale des Producteurs de bleuets sauvages du Québec.

Un goût et une provenance d’ici

Le goût constitue la principale motivation des consommateurs qui achètent des bleuets sauvages québécois. Parmi les répondants concernés, 39 % ont mentionné ce facteur, devant la provenance locale du produit, à 26 %, et ses bienfaits pour la santé, à 13 %. Au total, 83 % des personnes sondées ont affirmé acheter des bleuets sauvages du Québec.

L’organisation profite de la période de récolte pour déployer la campagne Sauvage intensément bleuet. Des dégustations, des rencontres avec des producteurs, des jeux-questionnaires et différents contenus éducatifs sont prévus. Des renseignements sur les endroits où pratiquer l’autocueillette seront aussi diffusés.

L’auteure-compositrice-interprète Sara Dufour, originaire de Dolbeau-Mistassini, poursuit sa collaboration comme ambassadrice de la campagne. Elle abordera notamment le bleuet sauvage dans ses réseaux sociaux et lors d’interventions publiques.

Un guide produit avec le Mouvement J’aime les fruits et légumes présente également la valeur nutritive du fruit, des conseils d’autocueillette et de conservation ainsi que des idées de recettes.

Les Producteurs de bleuets sauvages du Québec regroupent plus de 300 producteurs. Ensemble, ils produisent annuellement près de 100 millions de livres de bleuets sauvages. Les adresses des sites de cueillette et d’autres renseignements sont accessibles au bleuetsduquebec.ca.