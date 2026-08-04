Daniel Boucher se produira gratuitement dans le cadre de la série de spectacles Des airs d’été Desjardins, à la place de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville, le mercredi 5 août à compter de 19h30.

Pour célébrer à la fois ses vingt-cinq ans de carrière et les vingt-cinq ans de son mythique premier album, Daniel Boucher présente un tout nouveau spectacle : Vingt mille matins. Ce spectacle, offert en formule solo, offre un équilibre parfait entre le passé et l’avenir, mettant en avant les plus grandes chansons de son répertoire, qui compte maintenant neuf albums. Ce spectacle promet une explosion de couleurs vives, d’énergie brute, de chaleur humaine et d’amour du Québec.

Les citoyens sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture, ainsi qu’une bouteille d’eau réutilisable. Une station d’eau potable ainsi qu’un kiosque de vente de rafraîchissements et de grignotines seront accessibles sur le site.