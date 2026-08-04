Des travaux au pont d’étagement au-dessus du boulevard De Montarville à Boucherville auront un impact important sur les usagers de l’autoroute 20 puisqu’elle devra être fermée une direction à la fois à la sortie n° 95 durant les quatre fins de semaine du mois d’août.

Ces travaux sont requis afin de procéder au remplacement des joints du pont d’étagement au-dessus du boulevard De Montarville. Il est à noter qu’un détour sera mis en place par la rue Ampère et le boulevard de Mortagne afin d’accéder à l’autoroute 20 dans les deux directions.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) précise qu’il n’y a pas de fermetures prévues pour des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la semaine du 3 août, ainsi que la fin de semaine du 7 au 10 août.

Sur l’A-20 en direction ouest, il y aura fermeture complète de l’autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 95 et l’entrée en provenance du boulevard De Montarville du vendredi 7 août, 23h, au lundi 10 août, 5h, ainsi que du vendredi 21 août, 23h, au lundi 24 août, 5h.

À ces mêmes dates, mais du vendredi 22h30 au lundi 5h, il y aura également fermeture du boulevard De Montarville en direction sud, entre le chemin de Touraine et l’entrée de l’autoroute 20 en direction ouest. Toutefois, afin d’accéder aux commerces, une voie sera ouverte entre la rue Ampère et le chemin de Touraine, alors que le boulevard De Montarville en direction nord demeurera ouvert.

En direction est

En direction est, il y aura fermeture du vendredi 14 août, dès 23h, au lundi 17 août à 5h, ainsi que du vendredi 28 août, 23h, au lundi 1er septembre. (Photo : Gracieuseté MTMD)

Du vendredi 14 août, dès 23h, au lundi 17 août à 5h, ainsi que du vendredi 28 août, 23h, au lundi 1er septembre, 5h, il y aura fermeture complète de l’A-20 en direction est entre la sortie n° 95 et l’entrée en provenance du boulevard De Montarville.

Finalement, il y aura fermeture du boulevard De Montarville en direction sud, sous l’A-20, selon les mêmes dates, du vendredi 22h30 au lundi 5h. Un détour sera mis en place par l’autoroute 20 en direction ouest et l’échangeur de Mortagne afin d’accéder à l’A-20 en direction est, en provenance du chemin de Touraine.

Il est à noter que le boulevard De Montarville en direction nord demeurera ouvert durant ces chantiers et qu’une présence policière est prévue dans le secteur afin de faciliter la circulation.

Le MTMD indique que les fermetures seront reconfirmées au début de chaque semaine et que ces travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.