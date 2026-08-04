Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche des plaignants de vols de bijoux qui auraient été commis par la suspecte Mélanie Tanguay, une préposée à l’entretien ménager. Les vols se seraient produits dans des résidences privées, principalement de personnes âgées.

La Longueuilloise de 48 ans a comparu le 30 juillet pour des accusations de vols de plus 5000 $ commis dans trois résidences de Saint-Bruno-de-Montarville, et dans une résidence de Sainte-Julie survenus au cours des derniers mois.

«Les enquêteurs ont des raisons de croire que la suspecte ait pu commettre d’autres vols dans des résidences de l’agglomération, mais également dans certaines municipalités voisines», mentionne le SPAL.

Les plaignants sont invités à communiquer avec les enquêteurs au 450 463-7211.