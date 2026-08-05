L’objectif avoué de la judoka Laurence Biron était de remporter la médaille d’or lors des Jeux du Commonwealth qui se déroulaient à Glasgow, en Écosse, et la Varennoise a tenu son pari.

Dès le début de son aventure dans la catégorie des – 63 kg, l’athlète de 22 ans a affronté la favorite locale, Sophie Wood, de l’Écosse, en huitième de finale. La Canadienne l’a emporté par ippon afin d’accéder aux quarts de finale.

La Varennoise a ensuite vaincu 2 à 1 la Sud-africaine Skye Knoester en quart de finale avant de gagner son combat qui l’opposait à Rita Kabinda de la Zambie en demi-finale.

L’adversaire de Laurence Biron en finale, soit l’Australienne Saya Middleton, a pu bénéficier d’un fort appui de ses nombreux supporteurs sur place. Après un temps réglementaire de quatre minutes sans point, le combat s’est poursuivi en prolongation, durant laquelle Middleton a reçu une troisième pénalité, permettant à la Québécoise de décrocher la médaille d’or.

«Je suis venue ici avec l’objectif de gagner l’or, alors je suis très heureuse de repartir avec cette médaille. Le combat a été très serré, mais j’ai senti que mon adversaire commençait à fatiguer au fil du temps. Ça m’a donné confiance et je savais que si je demeurais patiente, mon occasion finirait par se présenter», a déclaré Laurence Biron sur le site de l’équipe canadienne, à la suite de cette finale.

Ce n’est pas la première fois que la Varennoise s’illustre sur la scène internationale puisqu’elle a entre autres remporté un titre de championne du monde junior.

Plus récemment, elle a remporté les Opens panaméricains de Buenos Aires, le 20 juin, puis de Santiago, le 26 juin.

Après les Jeux du Commonwealth, Laurence Biron reprendra le chemin des compétitions internationales avec le Grand Prix de Lima, disputé le 14 août, puis l’Open panaméricain de Lima, le 18 août.

La talentueuse athlète espère éventuellement décrocher son billet pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.