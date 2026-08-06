Une vaste enquête policière interprovinciale est en cours à Sainte-Julie après la découverte de dizaines de véhicules et d’objets volés sur un terrain du chemin de Touraine, dont des lingots d’aluminium liés à des vols récents dans le secteur du transport.

L’enquête, qui mobilise des corps policiers du Québec et de l’Ontario, a été déclenchée à la fin juillet après l’appel d’un témoin. Les policiers ont alors mené une importante perquisition sur un terrain situé sur le chemin de Touraine, où ils ont découvert un imposant lot de biens rapportés volés.

Selon le bilan, plus d’une trentaine de véhicules de toutes sortes ont été retrouvés sur place, notamment des bateaux, des véhicules tout-terrain, des remorques et des tracteurs. La plupart auraient été volés entre 2019 et 2026.

Les biens provenaient de plusieurs régions du Québec, et certains de l’Ontario, ce qui explique l’implication de plusieurs services policiers dans le dossier, dont la Police provinciale de l’Ontario.

Le porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, Philippe Lapointe, a indiqué dans un reportage de Radio-Canada que la perquisition avait nécessité trois jours afin de couvrir l’ensemble du site et de récupérer les biens trouvés. Aucune arrestation n’avait encore été effectuée jusqu’à présent.

La police a aussi obtenu une autorisation judiciaire pour effectuer des travaux d’excavation sur le terrain. Les résultats de cette démarche n’ont toutefois pas été dévoilés.

Parmi les objets saisis figuraient également des lingots d’aluminium, des biens de grande valeur qui auraient été dérobés à plusieurs entreprises québécoises de transport au cours des derniers mois. Cette portion de l’enquête a été transférée à la section des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.

Pour sa part, le Service de l’urbanisme de la Ville de Sainte-Julie est intervenu à cette adresse à plusieurs reprises au fil des dernières années dans des dossiers liés à l’application des règlements d’urbanisme. Des vérifications sont toujours en cours en vue de possibles constats d’infraction.

L’enquête se poursuit et pourrait s’étirer en raison du nombre de biens retrouvés et de la coordination requise entre les différents corps policiers.