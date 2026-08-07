Le portrait se précise dans la circonscription de Montarville alors que le Parti Québécois a présenté le 7 août son candidat en vue des élections provinciales, soit le journaliste Jean-François Cloutier.

Ce dernier fera donc la lutte aux candidats du Parti libéral du Québec, Mathieu Lavoie, et de Québec solidaire, Ginette Langlois, alors que la député sortante et présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, n’a pas encore confirmé ses intentions au moment d’écrire ces lignes (le 10 août).

Le candidat, qui est journaliste depuis maintenant 20 ans, se dit indépendantiste de longue date, mais qu’il a toujours prôné «la prudence journalistique et l’objectivité dans son travail au service de l’information». Dans son parcours professionnel, il a notamment été affecté au Bureau d’enquête de Québecor depuis 2013.

«Je suis journaliste depuis 2006. La vérité a toujours été au cœur de ce que je désirais livrer comme information à la population. Dans les dernières années, j’ai participé à l’écriture de certains chapitres du livre PLQ Inc et de nombreux dossiers d’enquête délicats sur la gouvernance d’Otéra Capital, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, sur les pratiques d’Investissement Québec, ou encore sur les résultats d’un audit de l’Agence du Revenu du Canada sur l’Association musulmane du Canada», a précisé le candidat par voie de communiqué.

«Mon travail a toujours consisté à faire éclater la vérité, à lever le voile pour informer la population. Je souhaite faire de la politique de la même manière, en valorisant la parole donnée et la transparence. Le parti qui porte le mieux ces valeurs est sans conteste le Parti Québécois», a ajouté celui dont la famille reconstituée de quatre enfants est établie à St-Bruno-de-Montarville depuis quelques années.

«Les gens d’ici vivent plusieurs enjeux, notamment sur le plan de la mobilité et de l’accès à des services publics de qualité. Je porterai fièrement leur voix à Québec», a conclu le candidat péquiste.