Une fois de plus, l’Association des gens d’affaires de Boucherville invite la population à joindre l’utile à l’agréable en prenant part à son tournoi de golf annuel, qui permet de nouer des liens d’affaires dans un contexte particulièrement plaisant.

La 46e édition du tournoi de golf de l’Association des gens d’affaires de Boucherville aura lieu le 13 août au Club de golf de Boucherville, situé au 300, boulevard de Mortagne.

Les membres de l’AGAB peuvent prendre part au tournoi complet au coût de 275 $, alors que le prix pour les non-membres est de 350$. Il est également possible de s’inscrire pour le cocktail et souper seulement (140$/membre et 165$/non-membre). Un brunch sera servi à 10h, alors que les départs simultanés seront donnés à 12h.

Pour s’inscrire ou pour plus d’information : https://www.agab.net/