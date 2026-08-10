C’est au cœur des Snowy Mountains, en Australie, qu’Annemarie Bolduc a décidé d’écrire un livre de cuisine richement illustré qui célèbre l’héritage culinaire de son Québec natal à travers son point de vue d’expatrié. Elle sera de passage le 19 août prochain au public de Varennes où elle sera en séance de dédicace de son ouvrage et au cœur de chaleureuses retrouvailles!

Annemarie Bolduc sera de passage le 19 août au Marché public de Varennes pour célébrer l’héritage culinaire de son Québec natal. (Photo : gracieuseté)

Le livre Québec Kitchen Abroad est ancré dans la cuisine réconfortante franco-canadienne et, comme l’explique sa conceptrice, il donne vie à des plats et traditions emblématiques,simples et accessibles avec authenticité.

Dans son ouvrage magnifiquement illustré, Annemarie Bolduc explique les traditions culinaires uniques du Québec à toutes les saisons; comment organiser une fête traditionnelle de cabane à sucre; cuire des bagels à la montréalaise dans un four conventionnel; créer une vraie poutine à partir de zéro; faire des caillés de fromage à la maison, etc.

À l’autre bout du monde

«Originaire du Québec et installée depuis une dizaine d’années dans les Snowy Mountains, en Australie, j’ai écrit ce livre en anglais pour faire vivre les recettes, les histoires et les traditions culinaires de chez nous à l’autre bout du monde», a expliqué Annemarie Bolduc.

«Plus de 80 recettes y sont accompagnées de récits, de photographies et de découvertes culinaires des régions qui ont marqué mon parcours. Comme Varennes occupe une place dans le livre et dans mon histoire personnelle – j’y habitais toute mon adolescence et mon père y vit toujours – il me semblait naturel de venir le présenter aux gens d’ici», a souligné celle qui sera au Marché public de 15h30 à 19h le 19 août.

Pour en savoir plus sur le livre : https://snowyfoodie.com/books.