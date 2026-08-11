Le grand projet de restauration de l’île Sainte-Thérèse en vue de la création d’un vaste parc nature régional se poursuit. Entre le 4 et le 15 juin, au-delà de 200 bénévoles ont planté plus de 11 000 arbres, ce qui constitue le record d’arbres ajoutés sur le site en une année depuis les débuts de ce projet.

Depuis l’automne 2021, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) coordonne le projet de plantation d’arbres sur cette surface insulaire de 540 hectares à Varennes.

Jusqu’à présent, les premières étapes de la restauration du site ont permis la plantation de plus de 57 000 arbres d’une vingtaine d’essences différentes. D’ici 2030, l’objectif est d’atteindre 100 000 arbres plantés afin de créer ce futur parc écotouristique d’envergure.

Un plan directeur a été présenté en 2024 pour ce parc régional dont le coût est estimé à 42 M$ sur un horizon de 10 ans. (Photo : gracieuseté Ville de Varennes)

Soulignons à ce sujet qu’un plan directeur a été présenté en 2024 pour ce parc régional dont le coût est estimé à 42 M$ sur un horizon de 10 ans. Quatre concepts d’aménagement ont pour objectif de rendre graduellement les terres publiques de l’île accessibles à tous, en plus de protéger et mettre en valeur les caractéristiques du territoire, notamment en offrant des points de contemplation et d’accès à l’eau.

Rappelons que des fouilles ont permis de trouver des vestiges prouvant que l’île aurait été habitée jadis par les Premières nations et leur présence sera mise en évidence.

«Le territoire de l’île Sainte-Thérèse représente une opportunité unique de créer un immense parc urbain de calibre national et d’offrir enfin à tous les citoyens de la région un véritable accès aux trois rivières sœurs qui ceinturent et nourrissent la région de Montréal, le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies et la rivière des Mille Iles. La SNAP Québec est fière de mettre à profit son expertise en restauration écologique dans ce projet», a fait valoir le directeur général de la SNAP Québec, Alain Branchaud.

Précisons que ce projet de plantation d’arbres mené par SNAP Québec s’inscrit dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal et il a été financé à hauteur de 200 000$ à parts égales par le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal.