Un des événements marquants de la rentrée télévisuelle de l’automne sera sûrement la 20e édition de la populaire émission Occupation double. Parmi les neuf candidates qui découvriront le chaud soleil et les plages du Panama, on compte une Varennoise de 30 ans, Sabrina, qui a décidé de plonger dans l’aventure à la recherche de l’amour.

Dans son portrait dévoilé le 11 août, la production de l’émission précise que Sabrina est une fille drôle, qui aime rire et qui adore prendre sa place; elle assume pleinement sa personnalité.

Elle se dit très transparente, puisque ses émotions se lisent sur son visage avant même qu’elle ouvre la bouche. Celle qui est esthéticienne médico-esthétique a tendance à vouloir sauver tout le monde avant de penser à elle. Toutefois au Panama, elle cherchera un homme capable de prendre soin d’elle à son tour.

La Varennoise se décrit aussi comme étant touchante et… terriblement têtue! Elle ne se laisse jamais abattre, autant en amour que dans un débat, ce qui devrait donner lieu a plusieurs bons moments lors de cette 20e édition qui ne manquera pas de rebondissements.

Rappelons que le 30 août sur Crave et le 4 septembre à 18h30 sur Noovo, lors d’une émission spéciale, le public pourra suivre les animateurs Alicia Mofett et Fred Robichaud dans les préparatifs de la nouvelle saison.

La grande première d’Occupation double sera présentée quant à elle le dimanche 6 septembre 18h30 sur Noovo et Crave, alors que les candidats auront le pouvoir d’influencer l’aventure des neuf candidates à peine arrivées au Panama.

La grande finale aura lieu le 22 novembre en direct du Cabaret du Casino de Montréal et devant public afin de couronner le couple gagnant et lui remettre un grand prix d’une valeur de près d’un demi-million de dollars.