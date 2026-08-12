Action Santé 50 ans et plus

Session d’automne (du 31 août au 23 novembre)

Les inscriptions pour la session d’automne sont lancées : il nous reste quelques places !

Consultez la brochure Bien vieillir à Boucherville ou notre site web pour la description et l’horaire des cours :

Conditionnement physique

Cardio Stretching

Cardio Rythme

Cœur et muscles

Aérobie sans saut

GYROKINESIS®

Nouveau ! Tonus actif sol



Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Information : [email protected], www.actionsante50.com

Ringuette Boucherville

Tu as entre 4 et 12 ans et tu aimerais découvrir un sport de glace amusant et dynamique ? Tu veux te faire de nouvelles amies ? La ringuette est faite pour toi ! Que tu sois déjà une passionnée de glace ou que tu n’aies jamais joué à la ringuette, toutes les jeunes filles sont les bienvenues ! Notre équipe de bénévoles sera là pour t’accompagner et te faire découvrir un sport féminin unique ! Casque et patins obligatoires pour participer à l’activité.

Horaire : dimanche 23 août à 13 h (arriver 20 minutes à l’avance)

Lieu : Centre des glaces Gilles-Chabot, glace #1

Tarif : Gratuit

Information : [email protected]

Ensemble vocal Les Tournesols

L’Ensemble vocal les Tournesols prépare 2 concerts par an, à Noël et au printemps, et permet à ses choristes d’apprendre ou de réapprendre des chansons tirées du folklore, du classique, de la musique contemporaine ou populaire.

Nous ouvrons une période de recrutement pour tous les pupitres. Les voix d’hommes sont particulièrement bienvenues. Des mardis soir portes ouvertes (1er, 8 et 15 septembre) vous permettent de vérifier votre intérêt ou votre aptitude avant de vous engager.

On se donne du pur bonheur toutes les semaines. L’effet de chanter en chœur est prouvé totalement thérapeutique. La chorale met l’accent sur la socialisation par la chanson, le bien-être des participants et leur développement. Chacun et chacune seront amenés à travailler à domicile la pièce de la semaine.

Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique mais c’est un atout considérable. L’essentiel est de chanter juste ! Bienvenue aux belles voix !

Horaire : Mardis soir et un samedi par mois. Début le 1er septembre.

Lieu : Sous-sol de l’Église St-Sébastien

Tarif : 160 $/session d’automne

Information/Inscription : www.choeurlestournesols.ca, [email protected]

Entr’Aînés Actifs

Les vacances sont terminées, ou presque ! Pensons déjà à se remettre en forme. À compter du 3 août, les inscriptions seront ouvertes pour notre session d’automne. Des plages horaires ont été ajoutées pour mieux vous servir.

Réservez tôt, les places sont limitées. Consultez notre site pour mieux nous connaître et pour vous inscrire. Joignez-vous à nous !

Horaire : Début de session le 8 septembre.

Tarif : Selon le cours. Paiement par virement Interac, chèque ou argent comptant.

Information/Inscription : Kinik au 450-500-0769, entrainesactifs.wixsite.com/boucherville

Club Photo de Boucherville

Le Club photo est un groupe de rencontres qui vous permet de tisser des liens auprès d’autres passionnés. Vous intégrez une communauté qui partage vos intérêts et auprès de laquelle vous pouvez parler de tous les sujets touchant la photographie. Nous offrons des ateliers, des conférences, nous organisons des concours et une exposition.

Pour sa 48e saison, le Club Photo de Boucherville est en pleine préparation de sa programmation. Nous offrons quelques sorties au cours de l’année, auxquelles vous êtes invités à vous joindre. Vous devez posséder un appareil-photo et savoir comment l’utiliser. Le Club ne donne pas de cours de photo.

ATTENTION Nous sommes habituellement à guichets fermés mais une place s’est libérée pour un résident de Boucherville. Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous pour la saison 2026-2027, veuillez nous contacter : premier arrivé premier servi ! Il sera possible d’être mis sur une liste d’attente : si vous serez contacté dès qu’une place se libère. Priorité aux résidents de Boucherville.

Horaire : Les lundis soir à 19 h 30 dès le 14 septembre.

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Tarif : 120 $

Information : [email protected]

Cercle de fermières

Avec ses 120 membres, la mission du Cercle de Fermières Boucherville est d’améliorer les conditions de vie des femmes et de leur famille par l’entraide, et de briser l’isolement par différents ateliers. Par ses activités et son offre de cours à la population, les membres transmettent leur savoir artisanal tout en s’impliquant dans des projets communautaires et de bienfaisance.

Plusieurs cours et ateliers sont offerts, pour apprendre ou partager de nouvelles techniques.

Aquaforme, vélo, tricot sous les arbres et plus

Dîners communautaires, soupers et sorties

Broderie, courtepointe, tissage, tricot, couture, fléché, peinture

Participation à des activités organisées par la Ville

Expo-cadeaux de novembre

Équipe de marche au Relais pour la vie.

Consultez le Bien Vieillir à Boucherville pour connaître nos cours et ateliers.

Information/ Inscription : [email protected]

Club de natation Boucherville

Il est encore temps de vous inscrire à nos programmes de natation pour la saison 2026-2027 ! Que ce soit pour découvrir la natation compétitive, développer ses habiletés ou poursuivre son cheminement dans un environnement stimulant, le Club Mustang offre des groupes adaptés à tous les niveaux.

Le transport scolaire est également de retour pour plusieurs écoles primaires de Boucherville. Les jeunes inscrits aux groupes admissibles peuvent être transportés directement de leur école jusqu’au Complexe aquatique, facilitant ainsi la conciliation entre l’école et les activités sportives. Les places sont limitées et attribuées selon les disponibilités.

N’attendez pas pour réserver votre place ! Pour consulter les horaires, les groupes offerts et les modalités d’inscription, visitez notre site web ou communiquez avec notre équipe.



Lieu : Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

Information/ Inscription : www.cnmustang.com

Club de conditionnement physique de Boucherville

La session d’automne est de retour au CCPB ! C’est le moment idéal pour reprendre de bonnes habitudes et bouger dans une ambiance motivante ! Découvrez une programmation variée qui répond à tous les objectifs : Fitness Circuit Training, Fitness Bootcamp, Pilates, Zumba, Stretch-Tonus, Qi Gong, Cardio Tonus (avec ou sans saut) ainsi que Abdos-Fesses-Cuisses.

Que vous souhaitiez améliorer votre condition physique, développer votre force, gagner en souplesse, réduire le stress ou simplement vous entraîner en groupe, nos cours sont animés par des instructeurs passionnés qui vous accompagneront tout au long de la session.

Réservez votre place rapidement et offrez-vous un automne actif, énergisant et rempli de plaisir. Seul, en famille ou entre amis, il y a un cours pour vous ! Nous avons hâte de vous retrouver pour une nouvelle saison de mouvement, de dépassement de soi et de bien-être !

Horaire : début de session le 7 septembre

Tarif : 110 $ à 160 $ selon le cours. Inscription le 12 août dès 8 h en ligne au www.clubactivitephysique.ca/boucherville.

Information : 514 792-3104

Curling Boucherville

Glissez vers le plaisir : la saison de curling reprend à Boucherville !

La rentrée approche et le Club de curling de Boucherville vous attend sur la glace. Découvrez nos deux programmes d’automne clés en main.

Adultes : programme Curling 101 pour débutants.

Jeunes : programme Junior, adapté pour les 8 à 15 ans

Les places sont limitées pour assurer un encadrement de qualité. Faites vite !

Voyez tous les détails pertinents de ces deux programmes sur notre site web ou communiquez avec nous.

Horaire et tarif : selon le cours

Lieu : Centre des glaces Gilles-Chabot

Information/ Inscription : www.curlingboucherville.com/accueil, [email protected]

FADOQ

Venez visiter le moulin à laine d’Ulverton, classé immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec. Par la suite, nous vous invitons à découvrir une expérience unique : le thé à l’anglaise, une tradition raffinée qui fait écho à notre patrimoine immatériel régional. Bien plus qu’un simple goûter, ce rituel allie élégance, savoir-faire et convivialité, dans un cadre enchanteur.

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX MEMBRES SEULEMENT

Horaire : vendredi 28 août à 14 h

Lieu : Ulverton, QC. Départ du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à 12 h 30

Tarif : 65 $ (inclus visite, service du thé et transport)

Information/ Inscription : au Cercle social Pierre-Boucher, www.fadoqboucherville.org

Club de judo Boucherville

Le Club de Judo Boucherville vous invite à découvrir une discipline olympique accessible à tous, dès l’âge de 4 ans. Que votre objectif soit de développer votre confiance, d’apprendre à vous défendre, de pratiquer une activité en famille ou de progresser vers la compétition, nos programmes sont adaptés à tous les âges et à tous les niveaux.

Encadrés par une équipe d’entraîneurs qualifiés et passionnés, les judokas évoluent dans un environnement sécuritaire favorisant le respect, la discipline, la persévérance et le dépassement de soi. Le Club offre des cours récréatifs, de judo avancé et compétitif, un programme Sport-Études, des activités parascolaires, ainsi que des cours d’autodéfense destinés aux femmes.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes ! Notre équipe vous accueillera également en personne les 17 et 18 août 2026, entre 18 h et 21h, à l’entrée du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier.

Horaire : Début de session le 2 septembre.

Lieu : Dojo du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

Tarif : selon le cours.

Information/Inscription : www.judoboucherville.com, [email protected]

Fondation Jeanne-Crevier

Une main tendue quand la famille ne peut pas être là. Un après-midi de musique qui brise la solitude. Un coin de jardin au soleil. Voilà ce que la Fondation rend possible pour les aînés du Centre Jeanne-Crevier grâce à vous.

La Grande Soirée 2026 Pasta e Musica, nouvelle formule :

Bulles à l’arrivée et généreux repas de pâtes

Retour du traditionnel quiz musical

Fabiola Toupin et ses musiciens : vos demandes spéciales, la piste de danse

Prix de présence et tirage moitié-moitié

Réservez votre place ou votre table : nous vous attendons en grand nombre !

Horaire : Vendredi 18 septembre à 18 h

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Tarif : 80 $/personne (repas et vin inclus), 800 $/table de 8 personnes. Billetterie en ligne : zeffy.com/fr-CA/ticketing/la-grande-soiree-2

Information : www.fondationjeannecrevier.org,[email protected] , 450 655-8587

Club de tennis de table

Inscriptions en cours pour la saison d’automne 2026. Venez essayer un cours gratuitement à partir du 9 septembre. Raquettes et balles fournies pour l’essai !

Horaire et tarif : mercredis, jeudis et samedis, selon le cours

Lieu : École secondaire de Mortagne, porte 4

Information : [email protected] ,438-878-5401

Centre des générations de Boucherville

Le Centre des générations de Boucherville est un organisme de bienfaisance, à but non lucratif, qui contribue à réduire les impacts de la pauvreté. Grâce à son magasin de ressourcerie, le Grenier des aubaines, il donne une deuxième vie aux objets, tout en favorisant l’engagement bénévole et la participation communautaire.

Urgent besoin de bénévoles : Nous recherchons des préposés au service à la clientèle et de caissiers. Vous aimez travailler avec le public ? Rejoignez notre équipe !

Horaire :

Lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 16 h 30

Samedi de 10 h à 15 h

Lieu : 61, rue De Montbrun

Inscription : Sur place ou en ligne au grenierdesaubaines.com/devenir-benevole