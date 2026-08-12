Les rives du fleuve Saint-Laurent sont un lieu hautement apprécié par les citoyens et les amants de la nature, mais il faut en retour leur donner un peu «d’amour» et c’est dans cette optique que se tiendra la traditionnelle corvée de nettoyage de ses berges. Il y a aura même une nouveauté cette année, puisque des plongeurs se joindront aux bénévoles.

Cette activité aura lieu le samedi 5 septembre, de 9h à 11h30 et/ou de 13h à 15h30. Elle est organisée par la Ville de Boucherville, le Centre d’action bénévole et Environnement Nature Boucherville et le point de rencontre des bénévoles sera au parc de la Frayère.

La Ville a rappelé que cette activité permet de réduire l’impact des déchets sur la faune ainsi que la flore, et c’est une belle occasion de poser un geste concret pour l’environnement.

Une nouveauté est à signaler cette année, alors que des plongeurs se joignent à l’équipe afin de ramasser les déchets se trouvant hors de portée pour les bénévoles.

Il est à noter toutefois que cette opération s’adresse aux personnes de 12 ans et plus, et que l’on peut s’inscrire à l’adresse : Sign Up Sheet: Nettoyage des berges du fleuve – 5 septembre 2026 – TimeToSignUp

Plus de 1 200 livres amassés

Rappelons que l’an dernier, plus d’une cinquantaine de bénévoles accompagnés d’employés de la Ville et de conseillères municipales avaient participé au nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent le 6 septembre dernier à Boucherville.

Leurs efforts avaient permis d’amasser près de 1 240 livres d’ordures et environ 50 livres de matières recyclables.

Ces matières se retrouvent sur les berges en raison, entre autres, des déchets échappés ou laissés par les personnes fréquentant ces lieux, des débordements d’égouts sanitaires et pluviaux, ainsi que des activités aquatiques sur le fleuve.